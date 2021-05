Digitale Buchbesprechung "Acht nach 8"

Speyer. Nachdem die digitale Premiere von Joachim Roßhirts Buchbesprechung „Acht nach 8“ so erfolgreich war, bietet der Buchhändler in Kooperation mit der Stadtbibliothek am Donnerstag, 27. Mai, um 20 Uhr eine Zugabe an. Roßhirt bespricht in seiner unvergleichlichen Art wichtige Romane aus dem Jahr 2020, darunter Thomas Hettches „Herzfaden“ und Deniz Ohdes „Streulicht“.

Die Veranstaltung findet auf der Plattform „Zoom“ statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de erforderlich, daraufhin wird ein Anmeldelink verschickt. Hilfestellung unter Telefon 06232/14 13 80.