Digitale Teilhabe im Alter

Speyer. Auch im Alter digitale Teilhabe leben – dafür engagieren sich die Mitglieder von „F@irNet“. Nun soll mit einem neuen Konzept frischer Wind in den Digital-Treff des städtischen Seniorenbüros gebracht werden. Am Donnerstag, 12. Januar, wird allen interessierten Bürger und Bürgerinnen das neue Konzept des wöchentlich stattfindenden Stammtischs vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Außerdem werden in diesem Rahmen zwei Gründungsmitglieder des Internet-Treffs verabschiedet. Nachdem Jürgen Rehm und Herbert Gundel über viele Jahre mit Elan und Engagement Senioren für Computer & Co. begeistert haben, legen sie zu Beginn des neuen Jahres ihre Arbeit nieder und übergeben die Leitung an Gérard Ribeiro.

Die Veranstaltung am 12. Januar findet um 10 Uhr in der Ludwigstraße 15b statt. Der Digitaltreff „F@irnet“ der Stadt unterstützt ältere Personen bei einem unbefangeneren Zugang zu den neuen Medien, sodass alle an den Vorteilen digitaler Möglichkeiten teilhaben können. Neue Teilnehmende sind willkommen. Informationen zum Stammtisch am Donnerstag und weiteren Angeboten sind unter www.speyer.de/de/familie-und-soziales/senioren abrufbar. zg