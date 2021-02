Speyer. Nachdem Ende Januar der bisherige Leiter der Speyerer Volkshochschule, Ewald Gaden, aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist (wir berichteten), stellt sich nun die Nachfolgerin vor. Seine bisherige Stellvertreterin Anke Mertens tritt am 1. März die Stelle an. Sie verantwortete bisher den Bereich der Sprach- und Integrationskurse sowie das Sonderprogramm Frauenbildung.

Mit Mertens, die sich im Auswahlverfahren gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen konnte, bekommt die Volkshochschule eine erfahrene Führungskraft. Die neue VHS-Leiterin ist auch zuständig fürs Bildungszentrum Villa Ecarius, zu dem neben der Volkshochschule die Stadtbibliothek zählt. Ausgelagert wurde die bisher ebenfalls hier angesiedelte Musikschule. Sie hat ein neues Domizil in der Grundschule im Mausbergweg bezogen und gehört nun als eigene Abteilung zum städtischen Fachbereich 3 (Kultur, Tourismus, Bildung, Sport) unter Leitung von Dr. Matthias Nowack.

Den Einstieg in das neue Amt dürften der 1963 in Hannover geborenen Mertens die in der Vergangenheit gesammelten Kenntnisse wesentlich erleichtern. Sie hat Geografie an der Leibniz-Universität Hannover und Linguistik an der University of Surrey in England studiert. Vor ihrem Eintritt in die Volkshochschule Speyer im Jahre 2008 arbeitete sie unter anderem als Lehrkraft für Deutsch im englischen Bath. Anschließend sammelte Mertens als Englischlehrerin an Volkshochschulen im Landkreis Hannover und in Flensburg weitere Berufserfahrungen. Diesen Funktionen schloss sich eine Tätigkeit als Pädagogische Mitarbeiterin an der Volkshochschule Heide an, wo sie für den Sprachen und Integration verantwortlich war.

Stellvertreterin seit 2017

Als Pädagogische Mitarbeiterin wechselte sie 2008 an die VHS Speyer, wo ihr Aufgabenbereich die Konzeption, Koordination sowie die fachliche und organisatorische Betreuung der Angebote im Programmbereich Sprachen, Integration, Nachhaltigkeit und Frauenbildung umfasste. 2017 wurde Mertens zur stellvertretenden Leiterin der VHS Speyer bestellt.

Zurückblickend erinnert sich die neue Leiterin im Gespräch mit dieser Zeitung vor allem an die ereignisreichen Jahre der Flüchtlingskrise ab 2015, als viele zugewanderte Menschen Deutsch lernen wollten und es der VHS gelungen sei, innerhalb von nur drei Monaten das Deutschkurs-Angebot zu verdoppeln. Darüber hinaus habe man seit 2017 die Angebote im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ständig ausbauen können, freut sich Mertens über einen weiteren positiven Aspekt.

Nach außen vertritt sie die Volkshochschule in der Steuerungsgruppe „Speyer Fairtrade“. Bekanntlich ist die Domstadt seit 2013 als Fairtrade-Stadt anerkannt. Mit dem Prädikat werden Kommunen ausgezeichnet, die gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene fördern. Zudem engagiert sich Mertens ehrenamtlich in den Vorständen des Sportvereins RC Vorwärts Speyer und des Frauenhauses.

Als neue Leiterin des Bildungszentrums ist Mertens bei der Volkshochschule und Stadtbibliothek für jeweils zwölf Mitarbeiter verantwortlich. Hinzu kommen bei der VHS 165 Kursleitende, die jährlich rund 800 Kurse mit 24 000 Unterrichtsstunden geben. Die Übernahme des größeren Aufgabenreiches bereitet ihr keine Kopfschmerzen. Es überwiegt Vorfreude, die sie wie folgt zusammenfasst: „Das Bildungszentrum Villa Ecarius ist sehr gut aufgestellt. Wir haben ein tolles Team und freuen uns darauf, in enger Zusammenarbeit neue Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Derzeit sind wir bestrebt, möglichst viel Unterricht unter Pandemiebedingungen zu verwirklichen. Perspektivisch werden wir die Digitalisierung im Bildungskontext noch stärker als bisher ins Auge fassen!“