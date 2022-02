Digitalisierung und Umbau sind die Herausforderungen

Speyer. Anne-Kathrin Schmalz (37) ist seit 1. Februaer neue Verwaltungsdirektorin des Sankt Vincentius Krankenhauses in Speyer. Zuletzt wurde das Krankenhaus übergangsweise von Klaus Diebold geleitet, der nun wieder als kaufmännischer Bauleiter des neuen Bettenhauses tätig ist.

Schmalz studierte an der Dualen Hochschule Baden Württemberg in Mannheim, wo sie 2007 erfolgreich mit dem Titel „Diplom-Betriebswirt – Schwerpunkt Gesundheitswesen“ abschloss. Als Leiterin des Einkaufs sammelte sie im Sankt Josefskrankenhaus in Heidelberg erste berufliche Erfahrungen. Anschließend war sie dies auch in leitender Doppelfunktion in der Theresienkrankenhaus und St. Hedwig Klinik GmbH in Mannheim. 2014 wechselte sie nach Herne und leitete den Einkauf der St. Elisabeth Gruppe-Katholische Kliniken Rhein-Ruhr.

Zuletzt in Heidelberg aktiv

In den vergangenen sechs Jahren war Schmalz stellvertretende Geschäftsführerin des St. Josefskrankenhauses in Heidelberg und verantwortete dort mit Gesamtprokura alle Verwaltungsbereiche des Krankenhauses.

Fragt man die 37-Jährige, was ihr an ihrem neuen Arbeitsplatz wichtig ist, findet sie schnell eine Antwort: „Ich lege viel Wert auf ein wertschätzendes Miteinander und habe schon bei meinem ersten Besuch im Sankt Vincentius Krankenhaus seine offene und familiäre Atmosphäre gespürt.“

Zur Zufriedenheit beitragen

Eine spannende Herausforderung für die nächsten Jahre sieht die neue Verwaltungsdirektorin in der Digitalisierung des Krankenhauses nach den Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes. Auch mit den aktuellen und den bereits geplanten Baumaßnahmen, wie beispielsweise dem Umbau der Intensivstation oder der Zentralen Notaufnahme, sieht Schmalz eine gute Möglichkeit, die Zukunft des Sankt Vincentius Krankenhauses mitzugestalten. Sie möchte dazu beitragen, dass sich die Mitarbeitenden an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Verbesserte Rahmenbedingungen – ob digital oder räumlich – verbessern auch die Zufriedenheit, so Schmalz.

Anne-Kathrin Schmalz wohnt mit ihrem Lebenspartner an der Bergstraße und ist begeisterte Radfahrerin. Erholung findet sie am besten auf langen Radtouren in der Natur. Über ihren Wechsel nach Speyer freut sich die gebürtige Heidelbergerin: „Ich kenne Speyer bisher nur als Touristin und bin natürlich wie viele davon begeistert. Jetzt habe ich die Chance, auch die Menschen näher kennen zu lernen.“ zg/ab

