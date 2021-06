Dombausteine verkaufen sich gut

Speyer. Trotz des wechselhaften Wetters am Samstag stellte der Speyerer Dombauverein auf dem Wochenmarkt seine neuen Verkaufsprodukte vor. Die „Dombausteine“ tragen mit dem Verkaufserlös zum Erhalt bei. 3650 Euro wurden bei dieser Verkaufsaktion erwirtschaftet. Dr. Gottfried Jung, der Vorstandsvorsitzende des Dombauvereins, sagt: „Ich freue mich sehr über den Erfolg auf dem Speyerer Wochenmarkt und danke allen, die mit guten Ideen und Tatkraft dazu beigetragen haben.“

Seit 40 Jahren ist der Dom zu Speyer von der Unesco als Welterbe anerkannt. Die finanzielle Last, die mit dem Erhalt eines solchen monumentalen Bauwerks verbunden ist, bleibt eine große Herausforderung. Mit immer neuen Ideen und Partnern gelingt es dem Dombauverein, einen finanziellen Beitrag dazu zu leisten, dass der Dom auch für die nächste Generation gut erhalten bleibt. Über eine halbe Million Euro kamen allein in den letzten vier Jahren durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Veranstaltungen und den Verkauf diverser Produkte zusammen. Und es konnten auch einige neue Mitglieder geworben werden.

40 Jahre Welterbe – 40 Domtaschen: Mit dieser Aktion leistete die Schulmanufaktur der Burgfeldschule ihren Beitrag zum Welterbetag am 6. Juni. Seit vielen Jahren unterstützt die Manufaktur mit Produkten aus eigener Herstellung gemeinnützige Zwecke. Das Kernteam unter der Leitung von Monika Hoff bilden Monika Garrecht, Franziska Grützmacher und Regina Uhrig. Bereits im letzten Jahr kamen über 5000 Euro aus dem Verkauf von Domtaschen zusammen, die aus Wahltransparenten aus dem Kommunalwahlkampf mit Dommotiven hergestellt wurden. 40 neue Domtaschen aus Materialien, die zum Teil von der Firma Leder Scheben aus Römerberg gespendet wurden, konnten die Damen der Schulmanufaktur jetzt verkaufen. Den Reinerlös in Höhe von 1600 Euro spendet sie dem Verein.

Ebenfalls anlässlich des Welter-betages kamen erstmals zwei neue Fruchtaufstriche der Marmeladenmanufaktur „Gudes Zeich“ aus Bellheim in den Verkauf. „Apfel küsst Calvados“ und „Mystische Johannesbeere“ heißen die neuen Kreationen von Heike Martin, die sich vom Verkaufserfolg begeistert zeigte. Sie kocht ihre Gelees und Konfitüren in kleinen Mengen, immer frisch und je nach Bedarf. In ihren Fruchtaufstrichen wird auf Farb- und Konservierungsstoffe sowie Geschmacksverstärker verzichtet. Zucker verwendet sie so wenig wie möglich.

Mystisch und lecker

Die „Mystische Johannesbeere“ ist mit den Gewürzen Zimt, Muskat, Nelken und Galgant, denen die heilkundige Universalgelehrte Hildegard von Bingen große Heilkräfte nachsagte, verfeinert. Die Fruchtaufstriche sind auch über den Welterbetag hinaus bei der Marmeladenmanufaktur, der Dom-Info, der Geschäftsstelle des Dombauvereins und anderen Stellen erhältlich.

Die Etiketten der Gläser schmückt ein Dommotiv des Künstlers Oliver Schollenberger. Von jedem Glas zum Preis von 4,60 Euro gehen zwei Euro an den Bauverein. Bei der Verkaufskation auf dem Wochenmarkt konnte mit den Fruchtaufstrichen und dem ebenfalls angebotenen Domwein ein Verkaufserlös von 634 Euro erzielt werden.

Einen Probeverkauf gab es am Stand mit einem neuen Produkt: Aus Sandsteinplatten, die bei Arbeiten an der Vierungskuppel ausgebaut wurden, stellte der Steinmetzbetrieb Uhrig aus Römerberg Domsteine mit Reliefs der Kathedrale her. Es handelt sich um Steine unterschiedlicher Größe bis hin zu relativ großen Grenzsteinen. Allein aus den Steinen, die am Marktstand verkauft wurden, konnte ein Erlös von 1435 Euro erzielt werden, die der Steinmetzbetrieb dem Dombauverein spendet. Da gleich eine Reihe von Vorbestellungen aufgegeben wurden, werden die Uhrigs nun eine größere Anzahl von Domsteinen produzieren, die bald in einer weiteren Aktion vorgestellt und zum Verkauf angeboten werden. zg

