Domgarten erforschen

Speyer. Die Stadtverwaltung informiert, dass für die drei kommenden Veranstaltungen aus dem Begleitprogramm zum „10. Speyerer Tag der Artenvielfalt“ noch Plätze frei sind: So zur Familienexkursion „Expedition Boden“ am Samstag, 21. Mai, von 9 bis 10.30 Uhr.

Angelehnt an die Sonderausstellung „Expedition Erde“ des Historischen Museums der Pfalz wird eine Familienexkursion mit dem Biologen Christoph Mayer in den Speyerer Domgarten angeboten. Gemeinsam wird der Boden im Domgarten erforscht: Welche Aufgaben übernehmen all diese Tiere? Welche Rollespielen die Pflanzen? Der Treffpunkt ist vor der Treppe zum Historischen Museum der Pfalz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung beim Netzwerk Umweltbildung ist erforderlich telefonisch unter 06232/8150321 oder per E-Mail an netzwerkumweltbildung.speyer@t-online.de.

Die Seniorenexkursion „Die Welt unter den Füßen – Bodenleben“ findet am Donnerstag, 2. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr statt. Der Treffpunkt ist am Eingang zum Kletterwald Speyer, nahe der Walderholung. Eine Anmeldung beim Seniorenbüro Speyer, Telefon 06232/14 26 61, ist erforderlich.

Mit kostenlosem Fahrdienst

Die Exkursion für Personen mit Rollator oder Rollstuhl „Heil-, Nutz- und Zauberpflanzen am Wegesrand“ ist am Dienstag, 14. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr (Veranstaltungszeit exklusive Fahrtzeit) vorgesehen. Weiher, Wald und Wegesrand bieten Lebensraum für Pflanzen, die in Küche, Volksmedizin oder Zauberei vielfach Verwendung fanden. Ein Fahrdienst fährt die Teilnehmenden zum Exkursionsort, der Grillhütte am Mittellacheweiher bei Schifferstadt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung beim Seniorenbüro (siehe oben) ist erforderlich. zg