Doppelspitze fürs Ordinariat?

Speyer. Wenn am Samstag, 19. Februar, die Diözesanversammlung tagt, stehen im Mittelpunkt der Beratungen ein Antrag zur Frauenförderung und der Strategieprozess des Bistums. „Der Antrag zur Frauenförderung sieht die paritätische Besetzung von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen im Bistum vor“, erläutert Vorsitzende Gabriele Kempe. Der Antrag ist für sie „ein wichtiger Schritt für mehr Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern und um in der Gegenwart anzukommen.“

Gestellt wird der Antrag von sieben Mitgliedern der Diözesanversammlung. „Zur Verwirklichung der Bistumsvision gehört, auf allen Ebenen der Kirche Geschlechtergerechtigkeit Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen“, schreiben die Antragstellerinnen zu ihrer Motivation. Der Antrag zielt darauf ab, dass sich das Bistum Speyer zur Erreichung einer Frauenquote von mindestens 35 Prozent auf den Leitungsebenen des Bischöflichen Ordinariats, der Regionalverwaltungen und der Pfarreien bis zum Jahr 2030 verpflichtet.

Für das Ordinariat und das Pastoralseminar soll zudem eine paritätisch besetzte Doppelspitze gebildet werden, heißt es im Antrag. Er sieht zugleich die Bildung eines Ausschusses der Diözesanversammlung zur Umsetzung der Frauenquote und die Einrichtung einer Gleichstellungsstelle vor.

Zweites Schwerpunktthema ist der Strategieprozess. „Wir wollen über die Kriterien beraten, die auf der Grundlage unserer Vision entwickelt wurden und die als Basis für den Strategieprozess dienen sollen“, erklärt Kemper. Die Bistumsvision soll dazu beitragen, „die pastorale Arbeit im Bistum – trotzt gewaltiger Einsparungen – neu zu denken“. Neben den Kriterien wird auch die Bewertungs- und Entscheidungsmethode vorgestellt.

Weitere Themen sind ein Bericht der Arbeitsgruppe „Weltsynode“, die Entsendung von Mitgliedern der Diözesanversammlung in den Hauptausschuss, den Diözesansteuerrat und die Schiedsstelle sowie die Bildung von drei Ausschüssen zu den Themen Ehrenamt, Klimagerechtigkeit und Bistumsvision.

Die Diözesanversammlung hat die Aufgabe, die Themen und Anliegen der verschiedenen diözesanen Gremien zusammenzuführen und den Bischof zu beraten. Sie setzt sich zusammen aus Mitgliedern des Geistlichen Rates, des Priesterrates und des Katholikenrates sowie Vertretern der Ständigen Diakone, der Pastoral- und Gemeindereferenten, der Ordensleute, des Diözesansteuerrates und des Caritasverbandes zusammen. is

