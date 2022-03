Dreck-weg-Tag in Speyer: 2187 Menschen ist wilder Müll nicht egal

Speyer. Umweltverschmutzung? Nein, danke! Getreu diesem Motto wurde am Wochenende beim Dreck-weg-Tag wieder fleißig wilder Müll eingesammelt und fachgerecht entsorgt. Erneut konnte der stadtweite Aktionstag nur unter Pandemiebedingungen stattfinden – gesammelt wurde in Kleingruppen, das abschließende, gemeinsame Helferfest in der Walderholung musste ausfallen.

Der Motivation hat das aber keinen Abbruch getan: Insgesamt 2187 Personen waren am Freitag und Samstag für den Umweltschutz unterwegs, darunter Teilnehmer aus 18 Kindertagesstätten, neun Schulen, sechs Parteien sowie 25 Privatinitiativen und 26 Vereinen.

Gesammelt wurden 30 Kubikmeter Rest- und Sperrmüll, wenig Metall sowie mehrere Auto- und Lkw-Reifen, eine Mikrowelle, ein Feuerlöscher, einige Farbeimer, Grills, Auspuffanlagen, Schlüssel, barocke Stühle und ein ganzes Kellersortiment an Farbdosen, Verdünnern und Klebstoffen.

Eingespielte Zusammenarbeit

„Die eingespielte Zusammenarbeit von Abfallwirtschaftshof, Umweltamt und städtischem Fuhrpark hat auch in diesem Jahr wieder sehr gut funktioniert. Mein Dank gilt allen Sammlerinnen und Sammlern, die sich am kollektiven Frühjahrsputz beteiligt haben sowie allen Aktiven der Stadtverwaltung und der Stadtwerke“, unterstreicht Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann.

Beim Dreck-weg-Tag hat Münch-Weinmann außerdem den von Silvia Holzhäuser vom Stadtteilverein Speyer-West in Kooperation mit Lehrerin Maria Treptow und 20 Schülerinnen des Hans-Purrmann- Gymnasiums initiierten und umgesetzten Themenweg „Müll und Umwelt“ im Woogbachtal eingeweiht.

Künftig veranschaulichen sechs Schautafeln entlang des Woogbachs, welche Auswirkungen wild entsorgter Müll auf die Umwelt hat und was man dagegen tun kann. So soll die Bevölkerung für das wichtige Thema sensibilisiert werden, sodass mittelfristig eine Verhaltensänderung herbeigeführt und wilder Müll reduziert werden kann.

Zudem steht dort nun einer von drei „Ballot Bins“ (deutsch: Wahlurne) – ein besonderer Mülleimer für Zigarettenkippen. Durch den Einwurf von Zigarettenstummel kann man wählen, wo man lieber stranden würde: auf „Paradise Island“ oder auf „Love Island“.

Die Initiative, mithilfe der „Ballot Bins“ auf humorvolle Art auf das ernste Thema der wild in der Natur entsorgten Zigarettenstummel aufmerksam zu machen, stammt von Bürgerin Tatjana Sterk, die sich mit ihrem Vorschlag an das Umweltamt der Stadt Speyer gewandt hat. Zwei weitere „Ballot Bins“ werden demnächst noch am Rheinufer und im Domgarten aufgestellt. zg

Info: Weitere Bilder von der Aktion: www.schwetzinger-zeitung.de