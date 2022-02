Drei Notrufsäulen am Strand

Speyer. An Badeseen kommt es immer wieder zu Unfällen, weshalb die Stadt Speyer bereits vor vier Jahren definierte Anfahrtsstellen für Rettungsfahrzeuge, sogenannte Rettungspunkte, rund um die Binsfeldseen installiert hat. Schnell hat sich gezeigt, dass diese die gewünschte Wirkung entfalten und die Kräfte der Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei den Notfallort durch die genauen Angaben auf den Rettungspunkten schneller und zielgenauer anfahren können.

Um die Situation weiter zu verbessern, wurden die Rettungspunkte um den Hauptbadesee des Binsfelds kürzlich um drei neu errichtete Notrufsäulen der Björn Steiger Stiftung ergänzt. An den Standorten Sandstrand am Kiosk, Kiesstrand und Hundestrand können Besucher künftig im Notfall direkt über diese Säulen die Rettungskräfte alarmieren. Um eine Verbindung zur Integrierten Leitstelle des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in Ludwigshafen herzustellen, muss lediglich ein hierfür vorgesehener Knopf gedrückt werden.

Der Hauptbadesee des Binsfelds ist um drei Notrufsäulen ergänzt. © Stadt

„Die Notrufsäulen sind ein weiterer wichtiger Schritt, um die Sicherheitslage im Naherholungsgebiet Binsfeld zu verbessern. Hintergrund der Maßnahme ist, dass gerade im Sommer viele Gäste ihre Mobiltelefone beim Baden aus Angst vor Diebstahl nicht unbeaufsichtigt am Platz zurücklassen möchten und daher gar nicht erst mitbringen. Das wird zum Problem, wenn es zu einem Unfall kommt und schnelle Hilfe gefragt ist. Hier greifen die Notrufsäulen, über die unkompliziert und unmittelbar Rettungskräfte herbeigerufen werden können – auch ohne Handy“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

GPS-Daten werden übermittelt

Diese Notrufsäulen verwenden das LTE-Netz und übermitteln neben dem eigentlichen Notruf auch GPS-Daten, die den Standort der genutzten Notrufsäule genau anzeigen und an die Leitstelle weitergeben. Mittels Photovoltaikmodulen, die auf den Notrufsäulen angebracht sind, werden diese über ein internes Akkusystem mit der nötigen Energie versorgt, sodass keine Erdkabel verlegt werden mussten. Zudem besteht zwischen den Säulen und der Björn Steiger Stiftung ein ständiger Datenaustausch, der Angaben zum technischen Zustand der Säulen übermittelt und eine Fernwartung ermöglicht.

Die Gesamtkosten für die Anschaffung belaufen sich auf rund 15 000 Euro. Die Stadtwerke Speyer (SWS) unterstützen die Aufstellung technisch und wirtschaftlich und nutzen die Notrufsäulen zu Werbezwecken. „Unser Versorgungsauftrag geht weit über Energie und Wasser hinaus. Es gibt viele Gründe, warum das Smartphone im Notfall nicht greifbar oder einsatzbereit ist. Dann kann eine Notrufsäule Leben retten“, macht SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring deutlich.

Die Rettungspunkte und in der Konsequenz auch die neuen Notrufsäulen am Binsfeld wurden auf Initiative von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, seinerzeit noch zuständige Ordnungsdezernentin, und der Feuerwehr Speyer eingeführt, nachdem Rettungskräfte im Naherholungsgebiet immer wieder Probleme gehabt hatten, den beim Absetzen des Notrufs beschriebenen Einsatzort zu finden.

Da bei vielen Not- oder Unfällen gerade der Faktor Zeit entscheidend für die Prognose der Hilfsbedürftigen ist, sind die Rettungspunkte und Notrufsäulen ein wirksames Mittel, um die Zeit ohne professionelle Behandlung durch Rettungskräfte möglichst kurz zu halten. zg

