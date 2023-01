Dreikönigstag in Speyer

Speyer. Der Dreikönigstag am 6. Januar lockt alljährlich viele Besucher aus Baden-Württemberg zum Einkaufsbummel und zum Besuch des Neujahrsmarktes nach Speyer, weshalb auch 2023 erfahrungsgemäß mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist.

Polizei und Stadtverwaltung versuchen, diese durch einen gezielten Personaleinsatz so gering wie möglich zu halten. Jedoch können längere Wartezeiten bei der Abfahrt von Parkplätzen und in den Straßenzügen nicht ausgeschlossen werden.

Polizei und Stadtverwaltung bitten daher, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder schon morgens anzufahren, denn in Speyer sind ja an diesem Tag die Geschäfte den ganzen Tag über geöffnet.

Je nach Fußgängeraufkommen wird es notwendig sein, den Domplatz für den motorisierten Individualverkehr teilweise zu sperren. Den Parkplatzsuchenden stehen an diesem Tag über 2500 Stellplätze zur Verfügung.

Ferner wird der Park-Such-Verkehr über das Parkleitsystem auch zu den innenstadtnahen Parkhäusern in der Mühlturmpassage, an der Postgalerie, in der Heydenreichstraße beim Kaufhof und am Kornmarkt geführt. zg