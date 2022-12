Drogeriemarkt fördert die Seniorenzentren

Speyer. Das Haus am Germansberg und das Seniorenstift Bürgerhospital, beides Seniorenzentren der Diakonissen in Speyer, erhalten von der Drogeriemarktkette dm jetzt 10 000 Euro zur Unterstützung ihrer „wertvollen Arbeit nah am Menschen“. So jedenfalls begründet der dm-Gebietsverantwortliche Robin Prinz die Wahl der Spendenempfänger laut Pressemitteilung.

Einrichtungsleiter Klaus-Dieter Schneider dankte bei der symbolischen Scheckübergabe dieser Tage in der Speyerer dm-Filiale in der Maximilianstraße für die Spende, die zu gleichen Teilen für die Fortbildung der Pflegekräfte beider Seniorenzentren verwendet wird. „Vor dem Hintergrund der kräftezehrenden Arbeitsprozesse in den zurückliegenden drei Pandemiejahren, möchten wir unseren Mitarbeitenden Angebote zur Förderung der „psychischen Widerstandskraft“ anbieten“, erläutert Schneider.

„In der Pandemie mussten im Bereich Pflege und Betreuung täglich komplexe und herausfordernde Situationen bewältigt werden, bis hin zur persönlichen Belastungsgrenze“, unterstreicht der Einrichtungsleiter beim Ortstermin mit dm-Filialleitung Nelly Witmaier und deren Stellvertreterin Christa Henger, die Notwendigkeit der Resilienz. Es gelte, in Methoden und Techniken zu schulen, die die persönliche Fähigkeit zu Erholung der Mitarbeitenden fördere. Drüber hinaus werde das Spendengeld in die Fortbildung in den Bereichen Palliativpflege und Mundgesundheit der Pflegebedürftigen investiert.

„Die großzügige Spende von dm schafft neuen Spielraum, um unseren Mitarbeitenden Strategien zur Förderung der eigenen Resilienz vermitteln zu können. Wir danken für die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit, bei der uns die Covid-19-Pandemie vor außerordentlichen Herausforderungen über lange Phasen stellt,“ betont auch Oberin Isabelle Wien, die Vorstandsvorsitzende der Diakonissen Speyer. zg/bfr