Duo spielt „Horseradish“

Speyer. Mit der Sängerin Jutta Brandl und dem Gitarristen Bernhard Sperrfechter wird die Konzertreihe „Klangbilder“, die im Museum Purrmann-Haus in Kooperation mit der Musikschule der Stadt stattfindet, fortgesetzt. Jutta Brandl und Bernhard Sperrfechter spielen seit 2015 zusammen. Beide sind im Jazz zu Hause, kümmern sich aber nicht ums Genre. Im Gegenteil. Die Songs und deren Inhalte sind das Wichtige und die beiden finden auf geniale Weise die Essenz eines Stücks und spielen damit. So durchwandern sie in ihrer Musik vielerlei Stimmungen, verändern und formen die Songs neu. Scheinbar Triviales wird lebendig, scheinbar Unhörbares wird mühelos verständlich.

„Horseradish“ heißt die aktuelle CD, mit der das Duo auf Tour ist. Zuhörer lassen sich durch diesen filigran ausbalancierten Mix von Popsongs, Jazzstandards und Eigenkompositionen in ihren Bann ziehen. Das Museum ist ab 18 Uhr geöffnet, Konzertbeginn ist um 19 Uhr . Tickets für 10 Euro bei der Tourist-Info und bei www.reservix.de. zg