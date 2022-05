Durch die Nacht pilgern

Speyer. Anlässlich des Hochfestes Mariä Himmelfahrt, mit der alljährlichen Wallfahrt in den Dom in Speyer, bietet das Bistum Speyer etwas Besonderes an: Das nächtliche Pilgern vom Annaberg bei Burrweiler zum Dom in Speyer vom 14. auf den 15. August.

„Wir machen uns auf einen Pilgerweg durch die Nacht – von der Annakapelle bei Burrweiler zum Mariendom in Speyer: betend und schweigend, im Gespräch miteinander, lauschend und achtsam für die Geräusche der Natur, aufmerksam für die Regungen der eigenen Seele“, sagt Domkapitular Franz Vogelgesang. Er leitet die Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Ordinariat in Speyer, zu der auch das Wallfahren und Pilgern gehört

Mehr als 30 Kilometer Weg

Die Pilgernden erwartet ein Weg von mehr als 30 Kilometern. Er führt durch Feld und Wald, über Weinberge und Wiesen, auf hartem oder weichem, trockenem oder nassem Grund. Daher werden gute Wanderschuhe und entsprechende Kleidung, aber auch gute Kondition und Wandererfahrung benötigt. Dies gilt auch für die Möglichkeiten, an Stellen unterwegs „einzusteigen“ und so kürzere Varianten zu wählen. „Segen und spirituelle Impulse begleiten auf dem Weg, machen Mut und geben Kraft. Und natürlich – die Gemeinschaft macht’s! Feuer gefangen? Lust, die Herausforderung anzunehmen? Dann: Fass dir ein Herz und pilgere mit“, freut sich Vogelgesang auf zahlreiche Interessenten.

Hier der Zeitplan: Los geht’s auf dem Annaberg um 22.30 Uhr mit dem Pilgersegen in der Kapelle. Um 0.30 Uhr gibt’s eine Einstiegsmöglichkeit am Bahnhof Edesheim, um 3 Uhr in Freimersheim an der Frimarhalle in der Hauptstraße 61, für 6.30 Uhr ist eine Rast in Harthausen mit Frühstück im Pfarrheim, Speyerer Straße 12 geplant, dort geht’s um 7.30 Uhr weiter nach Speyer, wo um 9.30 Uhr einen Prozession vom Altpörtel zum Dom mit anschließendem Pontifikalamt mit Bischof Wiesemann geplant ist. is