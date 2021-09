Speyer. Die Onleihe im Bistum Speyer hat in den letzten Monaten ihr Angebot an E-Medien für junge Familien deutlich erweitern können. Jetzt stehen auch Kinder- und Jugendliteratur, Sachmedien, Hörbücher und neue Zeitschriften in digitalen Formaten rund um die Uhr zur Ausleihe zur Verfügung.

Bisher lag der Schwerpunkt des Angebots nur auf aktueller Belletristik. Dank einer Projektförderung des dbv-Programms „WissensWandel“, das Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Meiden (BKM) ist, konnten im vergangenen halben Jahr über 900 eMedien und 30 neue Zeitschriften eingestellt werden.

In den 62 Katholischen öffentlichen Büchereien, die sich der Onleihe im Bistum angeschlossen haben, läuft dazu eine Werbeaktion in den örtlichen Kitas und Grundschulen. Noch können sich Familien direkt zur kostenlosen Nutzung anmelden. Täglich gehen neue Anmeldungen in der Büchereifachstelle ein, die die Onleihe zentral verwaltet.

Da pandemiebedingt viele Leserinnen und Leser verstärkt digitale Angebote nutzen und auch Jugendliche wieder mehr lesen, lag es auf der Hand, sich für diese Projekt mittel zu bewerben, so Dr. Gabriele Dreßing, Leiterin der Fachstelle. Mit diesen neuen eMedien sollen gezielt junge Familien angesprochen werden, aber auch Jugendlichen und älteren Erwachsenen steht jetzt ein aktuelles qualitätsvolles Literaturangebot zur Verfügung.

Förderung des ländlichen Raums

Damit leisten die Büchereien im Bistum gerade im ländlichen Raum einen zeitgemäßen Beitrag zur kulturellen Diakonie und bereichern in den Zeiten der eingeschränkten Öffnungsmöglichkeiten und fehlenden Veranstaltungen die kirchlichen Angebote vor Ort.

Eine Liste der teilnehmenden Büchereien und einen Einblick in das Medienangebot findet man auf der Bistumshomepage www.bistum-speyer.de/erziehung-schule-bildung/katholisch-oeffentliche-buechereien-koeb. zg