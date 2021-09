Eckiger und sperriger Bach

Speyer. Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer schätzen das große wie das kleine Format. Umrahmt von monumentalen Aufführungen, nehmen kammermusikalische Konzerte in den umliegenden Kirchen den Hauptteil im Programm ein. Tatsächlich sind es vom Dom bis zur Klosterkirche St. Magdalena in der Speyerer Altstadt nur wenige Schritte. Das schmucke Gotteshaus bietet eine geeignete Klangkulisse auch für solistische Darbietungen, wie sie jetzt mit der Aufführung der sechsten Cellosuite von Johann Sebastian Bach durch Peter Tilling zu erleben war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Cellist Peter Tilling vor dem Altar in der Klosterkirche. © Dommusik/Landry

Tilling, der sich vor allem als Dirigent einen Namen gemacht hat, aber als Cellist immerhin bei den Münchner Philharmonikern, dem SWR-Symphonieorchester oder dem Frankfurter Ensemble Modern reüssiert hat, ist erkennbar daran gelegen, den Tanzsätzen eine eigene Handschrift aufzuprägen. Kraftvoll im Duktus, raut der Cellist den Klang seines Instruments mit beinahe revolutionärer Attitüde auf, widersteht selbst in den melodischen Sätzen wie der Allemande oder der Sarabande jeglichen Versuchungen nach romantisierenden Deutungen und offenbart sich so als Vertreter einer ins Asketische tendierenden Auffassung, die einen eher radikalen Ansatz der historischen Aufführungspraxis vertritt.

Irdenes Jerusalem

Bloß – dass sein Spiel nicht singt. Und auch nicht tanzt. Schon gar nicht lebt. Diese Musik pulsiert und atmet nicht. Ihr ermangelt jegliche Subtilität. Sie leidet obendrein unter erschreckend häufigen Intonationsfehlern und unsauberen Griffen. Auch lang anhaltende Töne müssen hörbar nachkorrigiert und in die präzise Stimmung gebracht werden. Das „Himmlische Jerusalem“, das sich diese Musiktage als Motto gegeben haben, erscheint in Peter Tillings Version dieser Suite eher als irdenes Gebilde, dessen ruinöse Silhouette sich desillusionierend am Horizont abzeichnet.

Das kann man so machen. Doch fehlt dieser Sichtweise die Begründung durch agogische Plausibilität, strukturelle Transparenz und überzeugende Ausdruckselemente. So zieht Bach an uns vorüber – fremd, kühl, in keinerlei Resonanz auslösenden Eckigkeit und Sperrigkeit. Man schließt unwillkürlich die Augen, um an diesem Vortrag vorbei ins Innere dieser Musik einzudringen – nur um sie enttäuscht wieder zu öffnen, weil dem Eindruck, Zeuge eines mediokren Vorspiels zu sein, nicht zu entkommen ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tillings Zugabe – die Sarabande aus Bachs erster Cellosuite – kann das am Ende auch nicht mehr gutmachen.