Ehrenamtliche Richter in Speyer für langjährige Tätigkeit geehrt

Speyer. Die Vizepräsidentin des Sozialgerichtes Speyer Dr. Ulrike Pletscher hat am Freitag die langjährige Tätigkeit von ehrenamtlichen Richtern der Sozialgerichtsbarkeit gewürdigt und sieben der hierfür zu Ehrenden die vom rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin verliehenen Dankesurkunden ausgehändigt.

Geehrt wurden Klaus Schneider aus Reipoltskirchen, Günter Scheufens aus Kapsweyer, Michael Trauth aus Herxheim, Dieter Schreiber aus Katzenbach, Werner Ruffing aus Speyer, Ralf Wilhelm aus Haßloch und Uwe Bentz aus Ludwigshafen.

Die Vizepräsidentin betonte: „Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter übernehmen eine wichtige Mittlerrolle zwischen Staat und Gesellschaft und stärken so das Vertrauen in gerichtliche Entscheidungen. Sie bringen nicht nur ihren Sachverstand und Lebenserfahrung in das gerichtliche Verfahren ein. Ihre Teilnahme an den Entscheidungen erleichtert es auch, diese den Beteiligten besser zu vermitteln und damit Vertrauen beim Bürger zu schaffen. Die anwesenden ehrenamtlichen Richter haben diese wichtige Rolle des richterlichen Ehrenamts zum Teil mehr als zehn Jahre und noch viel länger im Interesse des Gemeinwohls ausgeübt. Dafür gilt ihnen mein besonderer Dank.“