Ehrenamtspreis in verändertem Format

Speyer. Angesichts der großen Bedeutung des Ehrenamts und des freiwilligen Engagements für das Leben und die Lebensqualität in Speyer schreibt die Stadt den Ehrenamtspreis ab diesem Jahr in neuem Format aus. So soll die Auszeichnung künftig alle zwei Jahre mit einem thematischen Schwerpunkt an drei Projekte verliehen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2022 werden mit dem Preis engagierte Menschen ausgezeichnet, die mit ihren Projekten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie große Herausforderungen gemeistert haben. „Das Virus verändert viel und verlangt, Gewohntes auf den Kopf zu stellen. In dieser schwierigen Situation macht es Mut, dass die Menschen in unserer Stadt bereit sind, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Eine neue Welle der Solidarität macht deutlich, dass Zusammenhalt, Fürsorge der Gemeinschaft und soziales Miteinander auch in dieser schwierigen Lage möglich sind und mehr denn je gebraucht werden“, würdigt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler das Engagement vieler Speyerer Menschen. Es werden drei gleichwertige Preise mit dem thematischen Schwerpunkt „Ehrenamtliches Engagement während der Corona-Pandemie“ verliehen, die jeweils mit 1000 Euro sowie einer Stele mit Urkunde dotiert sind. Vorschläge werden von Vereinen, Organisationen, Initiativen sowie Einrichtungen beziehungsweise Anlaufstellen wie Schulen, Kitas oder offenen Treffs angenommen.

Kinder und Jugendliche separat

Unter den drei Auszeichnungen wird ein Preis speziell an Kinder und Jugendliche ausgelobt, weshalb Vereine, Organisationen und Einrichtungen aufgerufen sind, auch Engagierte unter 18 Jahren für den Ehrenamtspreis vorzuschlagen und damit ihren besonderen Einsatz hervorzuheben. „Gerade Kinder und Jugendliche haben jede Menge kreative Ideen und bringen sich auf vielfältige Weise in Vereine, Initiativen oder Freizeiten ein. Diese ganz besondere Sicht auf Jugendarbeit wollen wir fördern“, erklärt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das jeweilige Projekt muss einen eindeutigen Bezug zu Speyer aufweisen beziehungsweise in der Stadt angesiedelt sowie zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits gestartet sein. Eine Anmeldung für die Auszeichnung ist ab sofort ausschließlich online über das Antragsformular unter www.speyer.de/ehrenamtspreis möglich. Letzte Möglichkeit, ein Projekt anzumelden, ist der 7. März. Eigenbewerbungen sind ausgeschlossen. Vereine, Organisationen oder Initiativen können aber Personen aus ihren Reihen vorschlagen.

Die Jury, die sich aus Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs, Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst sowie Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zusammensetzt, soll im Frühsommer tagen. Die Preisverleihung erfolgt am 14. Juli im Innenhof des Historischen Rathauses.

Die Ansprechpartnerinnen Ute Brommer und Andrea Kaiser von der Speyerer Freiwilligenagentur sind unter Telefon 06232/14 26 95 oder per E-Mail an die Adresse ehrenamtspreis@stadt-speyer.de erreichbar. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Weitere Infos gibt es unter www.speyer.de/ehrenamtspreis