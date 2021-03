Speyer. Annähernd 20 Jahre war der seit 2000 in Speyer lebende Hartmut Loos Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Altphilologen-Verbandes, in den er erstmals 2003 gewählt wurde. Bereits 2005 wurde Loos zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Ein Amt, in dem er bis 2007 und nochmals von 2016 bis März 2021 maßgebliche Akzente setzte. Wie fordernd das war, wird bei einem Blick auf die Struktur und Mitgliederzahl des Fachverbandes für Latein und Griechisch an Schulen und Universitäten deutlich. Er hat 6000 Mitglieder und ist in 15 Landesverbände gegliedert (Berlin und Brandenburg haben sich in einem Landesverband zusammengeschlossen).

Von 2007 bis zur erneuten Übernahme der Verantwortung als Vorstandsvorsitzender 2016 brachte er sein Wissen als Stellvertreter ein. Bei einer online durchgeführten Vertreterversammlung am letzten Samstag, an der 15 Mitglieder des Bundesvorstandes und die 15 Landesvorstände teilnahmen, trat der 62-jährige Oberstudiendirektor nicht mehr zur Wiederwahl an. Seine Entscheidung hatte er bereits vorab kundgetan. Zum Nachfolger wurde Dr. Stefan Freund, Professor für Klassische Philologie und Latein an der „Bergische Universität Wuppertal“ gewählt.

Eine besondere Ehre widerfuhr Hartmut Loos. Für seine umfangreichen Verdienste ernannten die Versammlungsteilnehmer ihn zum Ehrenvorsitzenden. Eine selten verliehene Auszeichnung, da Loos nun neben dem 85-jährigen Professor a. D. Dr. Friedrich Maier aus Puchheim bei München der einzig lebende Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes ist.

Die Gründe für den Verzicht von Loos auf eine erneute Kandidatur sind rein beruflicher Natur. Nachdem der Oberstudienrat bereits von 1985 bis 2007 Latein und Evangelische Theologie am Speyerer Gymnasium am Kaiserdom lehrte, anschließend für knapp zehn Jahre als Schulleiter am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums in Neustadt/Weinstraße wirkte, kehrte er 2016 als Direktor an seine frühere Wirkungsstätte in Speyer zurück, wo Wissen und Arbeitskraft des Schulleiters in Corona-Zeiten besonders gefordert sind.

Bundeskongresse als Höhepunkte

Im Gespräch mit dieser Zeitung blickte der Geehrte auf erfüllte Jahre beim Deutschen Altphilologen-Verband zurück. Zu den Höhepunkten zählte er die alle zwei Jahre überwiegend an deutschen Universitäten durchgeführten Bundeskongresse, die stets in der Verleihung des erstmals 1998 in Form einer Goldmünze vergebenen Humanismus-Preises gipfeln. Zu den ersten Preisträgern zählten die ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker (1998) und Roman Herzog (2000).

Loos konnte die Auszeichnung bereits in seiner ersten Amtszeit als Bundesvorsitzender an die im September 2016 verstorbene Professorin Jutta Limbach vergeben. Limbach war von 1994 bis 2002 Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und von 2002 bis 2008 Präsidentin des Goethe-Instituts. Parallel zur Verleihung anno 2006 an der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde die Ausstellung „Antike im Dialog“ gezeigt, in der auch Bronzeskulpturen des Speyerer Bildhauers Wolf Spitzer zu Dantes „Göttlicher Komödie“ zu sehen waren. Eine Präsentation mit Folgen, denn seit 2008 fertigt Spitzer für die Preisverleihung Bronzebüsten namhafter Persönlichkeiten des Humanismus. Dazu zählen herausragende Akteure der Zeitgeschichte wie Erasmus von Rotterdam, Philipp Melanchthon sowie die in Speyer bestens bekannten Edith Stein und Sophie von La Roche. Ihnen allen hat Spitzer in der für ihn typischen Ausdrucksstärke ein Gesicht verliehen.

Gute Erinnerung an Süssmuth

Gerne erinnert sich Loos auch an die Vergabe des Preises im Jahre 2018 an die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (Foto). Die Verleihung in Saarbrücken war die elfte und vorläufig letzte Auszeichnung, denn der Bundeskongress 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben und wird nach derzeitiger Planung 2022 in Würzburg nachgeholt. Für die dortige Preisverleihung hat Spitzer den in Speyer geborenen Vielfachgelehrten Johann Joachim Becher in Bronze gegossen.

Als Mitglied der Fédération Internationale des Études Classiques (FIEC) und des Europäischen Verbundes der Altphilologenverbände (Euroclassica) setzt sich der 2025 einhundert Jahre bestehende Bundesverband für die Erhaltung und Stärkung des Unterrichtes in Latein- und Griechisch ein. Bemühungen, die in regelmäßigen Verhandlungen mit Universitätspräsidenten und den Kultusministerien gipfeln. Ferner werden Werbefilme für Latein und Griechisch hergestellt und jährlich ein wegweisender Bericht zur Lage des altsprachlichen Unterrichts in Deutschland verfasst.

Zu seinem Abschied bedankte sich Loos in einem persönlichen Schreiben bei zahlreichen Kollegen, weiteren Weggefährten und Unterstützern, die mit ihm gemeinsam die Geschicke des Deutschen Altphilologen-Verbandes im Bund und in den Ländern bestimmt haben.