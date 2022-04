Eigenwilliges Multitalent

Speyer. Der Künstler Sascha Bendiks tritt beim Liederfest des Vereins Kulturing im Alten Stadtsaal auf, das am Samstag, 21. Mai, um 20.30 Uhr stattfindet. Bendiks, 1968 in Freiburg geboren und mit seiner „kleinen Großfamilie“ ebendort lebend, ist ein äußerst vielseitiger Musiker, Sänger, Komponist, Kabarettist und Schauspieler, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Sein neues Programm „Leichtes Gepäck“ enthält eigene Songs, die vom Leben erzählen. Bendiks hat ein besonderes Faible für die Gitarre. Was diese angeht, beschreibt er sich selbst als „nicht ganz dicht“ – eine wunderbare Freundschaft, die längst begonnen hat.

Erstmals seit Pandemiebeginn

Als willkommener Gast beim Liederfest, das jetzt erstmals seit Beginn der Pandemie wieder stattfindet, wird Sascha Bendiks sicher auch Gedanken zu diesem Thema zum Besten geben. Das Publikum darf sich auf einen Abend freuen, der für die langen Lockdown-Zeiten nach Kräften entschädigt. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Die Veranstalter raten zum Tragen einer Maske. zg

