Mannheim/Speyer. Die Kulturschaffenden greifen nach jedem Strohhalm, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Musik-Kabarett „Schatzkistl“ in der Mannheimer Augustaanlage bietet seit einiger Zeit Live-Streamings an, um zum einen nicht in Vergessenheit zu geraten und zum anderen um Künstlern aus der Region ein Podium zu bieten – und bestenfalls auch eine kleine Einnahmequelle. Die Streamingangebote sind kostenlos, über Spenden freuen sich die Kulturschaffenden jedoch genauso wie über Applaus, selbst wenn der über die Bildschirme nicht ankommt.

Die „Schönen Mannheims“ sind am kommenden Samstag, 17. April, zu Gast im „Schatzkistl“ und präsentieren dann vor laufender Kamera ihr „Best of“ aus drei Erfolgsprogrammen. Und das heißt in diesem Fall: „Mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung“. Die Schönen – das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier: Die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue Stefanie Titus – virtuos, einfühlsam und nervenstark.

Regelmäßig in Schwetzingen

Die „Schönen Mannheims“ werden am Samstag per Livestream ein „Best of“-Programm aus dem „Schatzkistl“ präsentieren. © Schöne Mannheims, Venus

Wo sie auch auftraten – zwischen München und Kiel, zwischen Köln und Bayreuth – die vier quirligen Damen hinterließen ausverkaufte Häuser und ein begeistertes Publikum und sind aus Deutschlands Kulturlandschaft längst nicht mehr wegzudenken! In Schwetzingen beispielsweise füllten sie regelmäßig die „Wollfabrik“ und sorgten beim Publikum für pure Lacher.

Mit der „Best of“-Show „Das Schönste der Schönen“ erwartet das Publikum eine erfrischende Mischung ausexzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnenshow, bissiger Comedy, guter Musik und innovativen Ideen, bei der beide Geschlechter auf ihre Kosten kommen. Nie glattgebügelt – aber ausgebeult und frisch lackiert! Glutenfrei – aber voller Glut und Leidenschaft!

Die Moderation des Abends obliegt Melissa Meyer. Sie hat sich neben den vier musikalischen Damen noch einen Herrn eingeladen: Interviewgast ist Dr. Alexander Schubert, Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. kaba

Info: Gestreamt wird am Samstag, 17. April, ab 20 Uhr via facebook.com/schatzkistl

