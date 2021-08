Ein Bahnhof zum Wohlfühlen?

Speyer. Seit Jahren gibt es erfolglose Bemühungen, in Speyer das Bahnhofsumfeld zu verbessern. Jetzt endlich konnte die Umsetzung eines Maßnahmenpakets durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und die DB Station & Service AG vertraglich beschlossen werden. Zur Untermauerung dieser Absicht unterzeichneten Stefanie Seiler und Stefan Schwinn, der Leiter des Regionalbereichs Mitte, sowie Ulrich Demmer, Leiter des zuständigen Bahnhofsmanagements Kaiserslautern, einen „Letter of Intent“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es erschließt sich von selbst, welche Relevanz der Hauptbahnhof im Hinblick auf nachhaltige Mobilität hat. Aber auch in Anbetracht der Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 sowie die Fortschreibung des Nahverkehrsplans gewinnen er und das umliegende Gelände an Bedeutung“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler: „Ich bin sehr froh, dass wir einen konstruktiven Konsens zwischen dem Minimum und Maximum, was in einem zeitlich angemessenen Rahmen realisierbar ist, gefunden haben. Ulrich Demmer stand von Beginn an als verlässlicher, engagierter und konstruktiver Verhandlungspartner der Stadt zur Seite“, so die Stadtchefin.

Drehscheibe der Fortbewegung

Stefan Schwinn ergänzte das: „Unsere Bahnhöfe sind Drehscheiben für eine innovative, umweltbewusste Fortbewegung. In Speyer arbeiten Kommune und DB in vorbildlicher Weise Hand in Hand, um Verbesserungen für die Bahnkunden zu erreichen. Die neuen Maßnahmen zur Gestaltung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes geben dem Schienenverkehr in Speyer einen attraktiven und modernen Auftritt. Damit wird Reisen mit der Bahn in der Region noch attraktiver.“ Und Demmer verspricht: „Wir krempeln die Ärmel hoch und machen unseren Bahnhof in Speyer schöner – das soll sich auch in der Aufenthaltsqualität für Reisende und Bahnhofsbesucher widerspiegeln. Wir möchten, dass alle Fahrgäste ihren Zug gut erreichen können und sich im und um den Bahnhof wohlfühlen.“

Die Stadt Speyer hatte bereits im Jahr 2018 die Diskussion zur Aufwertung des Bahnhofbereiches angestoßen. In einem Planungsprozess, bei dem die Bürgerschaft, Politik, Stadtwerke, Vereine und der Gestaltungsbeirat einbezogen wurden, konnten Ideen zur Umgestaltung gesammelt und bewertet werden. Viele kleinere Maßnahmen wurden bereits umgesetzt wie eine neue Treppenanlage am Gebäude oder E-Lade-Stationen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Maßnahmenbündel, das vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurde, sieht nun die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur durch eine Reparaturstation und weitere Abstellflächen, auch für Lastenfahrräder, vor sowie den Erwerb des Bahnhofskiosks durch die Stadt, den Umbau in einen Stadtinfopoint mit digitaler Infostelle und einer behindertengerechten WC-Anlage, deren Betriebskosten zwischen Bahn und Stadt aufgeteilt werden.

Die Bahn plant zudem, einen barrierefreien Zugang vom Süden her zu schaffen und die Begrünung und Aufwertung des Areals umzusetzen, so dass eine „Visitenkarte der Stadt“ entstehen kann. Stadt und Bahn wollen jeweils 500 000 Euro in die Maßnahmen investieren. zg