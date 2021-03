Speyer. Soroptimist International feiert im laufenden Jahr seinen 100. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum wird es im weiteren Verlauf der Jahre 2021 und 2022 weltweit eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben.

Die elf Soroptimist-Clubs der Metropolregion Rhein-Neckar pflanzen in Koordination gemeinsam insgesamt 100 Bäume, also etwa zehn Bäume pro Standort. Unter dem Strich ergibt das dann einen Baum für jedes Jahr des Bestehens von Soroptimist International. Das Thema dieser Aktion ist nicht ganz zufällig, denn der erste Lobbyerfolg der 1921 neu gegründeten Vereinigung von 80 Frauen in Oakland, California, bestand darin, die Abholzung der Mammutbäume zu verhindern und den heute noch bestehenden Sequoia-Nationalpark zu ermöglichen. Das Thema Nachhaltigkeit war also schon damals eines der Anliegen der Soroptimisten.

Drei dieser nun gepflanzten 100 Bäume wurden von Soroptimist International Club Speyer am Weltfrauentag auf dem Außengelände der Woogbachschule gepflanzt. Dabei waren sechs Kinder aus der Klasse 2 a, die kommissarische Schulleiterin Sabine Stephan-Flory, Bürgermeisterin Monika Kabs, der Leiter des Gartenbauamtes der Stadt, Steffen Schwendy und neben der Präsidentin, Christa David-Wadle, drei weitere Sorores dabei. „Im obligatorisch kleinen Kreis war es trotz allem eine sehr nette und sonnenverwöhnte Feier auf dem großen Freigelände der Schule“, freuten sich die Soroptimist-Frauen. Die sieben weiteren Bäume für Speyer wurden schon im November 2020 in einem Privatgarten gesetzt.

Noch nicht am Ziel angelangt

Soroptimist International setzt sich seit nunmehr 100 Jahren weltweit für ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern, für gerechte Chancen, für Freundschaft, Völkerverständigung und Frieden ein. „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel“, hieß es am Rande der Pflanzaktion. Es gelte Strukturen der Gleichstellungspolitik zu stärken, Sorgearbeit umzuverteilen, Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik gerecht zu gestalten.

„Wir brauchen eine gleichberechtigte Repräsentanz und Teilhabe, unser Gesundheitssystem muss geschlechtergerecht sein und Gewalt gegen Frauen und Mädchen muss immer noch bekämpft werden. Unser Rechtsstaat ist nur demokratisch, wenn er auf einer geschlechtergerechten Gesellschaft aufbaut“, betonen die Mitglieder des Soroptimist International Clubs Speyer am Weltfrauentag. zg