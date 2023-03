Ein Drucker unter Zeitdruck

Speyer. Er stand unter Zeitdruck beim Drucken, weil der bundesweite Warnstreik bei der Bahn seinen Aufenthalt in Speyer um einen Tag verkürzt hat: Wäre er am Sonntagnachmittag nicht in den Zug gestiegen, hätte er am Dienstag seinen Lehrverpflichtungen an der Hochschule in Hamburg nicht nachkommen können. Wie anmutend und farbenfroh die Arbeit mit traditionellen Drucktechniken ausfallen kann, zeigen Pané-Farrés leuchtend farbige Blätter, die in der Winkeldruckerey entstanden sind.

Mitgebracht hat er Druckformen, die er für seine Diplomarbeit 2012 gefertigt hatte. Man merkte, dass ihm diese Druckformen sehr ans Herz gewachsen sind. In immer neuen Konstellationen brachte er sie aufs Papier. Eine selbstklebende Folie auf dem Druckstock erlaubt ihm, die Formen flexibel auszutauschen. Daraus kann er mehrere unterschiedliche Drucke aufbauen, sodass am Ende nicht ein einziger Druck entsteht, sondern viele Varianten. Vier bis fünf Farbschichten werden dabei übereinander gedruckt. zg