Ein entspannter Sonntagmorgen

Speyer. Picknickkonzerte in Speyer haben immer ein besonderes Flair. So auch im Adenauerpark, wohin am Sonntag zum Abschluss der Sommersaison knapp 600 Menschen strömten, es sich auf Decken und Stühlen bequem machten, ihr Picknick auspackten, einen leckeren Schorle dazukauften und dann der Musik lauschten.

Für die war diesmal das Duo Sandie Wollasch (Gesang) und Matthias Hautsch (Gitarre) zuständig. Und sie präsentierten passend zum Publikum eine eher eingängige Mischung „Queen“-Hits, anderen Liedern aus den 1970er und 1980er Jahre, die sie mangels großer Band natürlich auf ihre ganz eigene Art interpretierten. Die Besucher sparten nicht mit Beifall und so entstand jene schöne Atmosphäre, wie sie seit der Erfindung der Konzerte durch das städtische Kulturbüro mit Dr. Matthias Nowack an der Spitze die Reihe auszeichnet.

Auch eigene Songs im Gepäck

Klasse war das Gitarrensolo von Hautsch im ersten Set, als er „Thin Lizzys“ Klassiker „The boys are back in town“. Und auch nicht schlecht: Paul Simons „Diamonds on the soles of her shoes“. Dann die eigenen Sachen vom Duo Wollasch/Hautsch, die während der Pandemie entstanden sind: Im Song „Firefly“ wird das Sich-Trennen und das Wieder-Zusammenkommen thematisiert, bei „Simple life“ geht es fast schon um eine Glorifizierung der ruhigen Zeit, die Entschleunigung und fürs konzentrieren aufs Wesentliche gut gewesen sei. Das konnten die Besucher gut nachvollziehen.

Gerade im zweiten Teil, wo der Schwerpunkt auf den großen „Queen“-Hits lag, wurde auch mal mitgetanzt und der Refrain aus zahlreichen Kehlen gesungen. Die oft glockenhelle Stimme von Sandie Wollasch passte ganz gut zu Freddie Mercurys „You take my breath away“ oder zu „I was born to love you“. Der Klassiker „We will rock you“ durfte natürlich nicht fehlen – diesmal mit Blockflöte unterlegt. Und klar, es gab auch noch eine Zugabe: „Another one bites the dust“. Und das, obwohl an dem Tag bei angenehmen Temperaturen mal niemand ins Gras beißen musste.

