Ein Fest für die Käufer

Speyer. Endlich mal wieder ein verkaufsoffener Sonntag – in Speyer machen an diesem Wochenende fast alle Geschäfte ihre Türen auf und laden zum Bummeln ein. In Zusammenhang mit dem gastronomischen Angebot der Schaustellerbetriebe im Domgarten und in Abstimmung mit der ganzen Gastronomie wird ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Grundsätzlich sind keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen. Allerdings ist für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteigt, eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich. Geregelt wäre diese dann wie folgt: Die Zufahrt zu den Gaststätten „Domnapf“ und „Domhof“ bleibt gewährleistet. Der übrige Verkehr wird über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr wird der Busverkehr der Linien 564, 565 umgeleitet. zg