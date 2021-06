Ein Fußballtrainer reflektiert das Leben

Speyer. Das Zimmertheater Speyer hat ein Herz für Fußballfans. Nicht das Verkehrtestes zur laufenden Europameisterschaft. Zwar geht es im nächsten Stück nicht um Jogis Jungs, dafür aber um einen Fußballtrainer einer Provinzmannschaft aus der Magdeburger Börde und die Geschichte seines Lebens.

„Leben bis Männer“ heißt das Schauspiel von Thomas Brussig, das am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr gezeigt wird. Und da kommt einer ins Reden, der immer am Rand stand im wörtlichen und übertragenen Sinne. Er (Markus Maier) ist Fußballtrainer einer Provinzmannschaft in der Magdeburger Börde. Er redet, scheint es, über Fußball, doch je länger er es tut, desto deutlicher wird, dass das die Geschichte seines Lebens ist, mit all den Höhen und Tiefen. Der obsessive Monolog, der zunächst nur wie die komische, aber kenntnisreiche Tirade eines vom Fußball beseelten Menschen anmutet, wird zur Abwehrschlacht eines Lebens.

Thomas Brussig („Helden wie wir“, „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“) hat mit seinem grantigen Trainer eine großartige Figur erfunden: Er liefert verblüffende Fundstücke aus der fortwirkenden Vergangenheit, über das Ziehen und Trainieren junger Menschen wie über elementare Zusammenhänge von Fußball, Politik und Frauen – und er zeigt, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung längst noch nicht alles zusammengewachsen ist, was zusammengehört.

Karten bestellen

Beim Besuch des Zimmertheaters gelten die Hygiene- und Abstandsregeln und es besteht Maskenpflicht. Die jeweils gültigen Bestimmungen gibt es auch unter www.zimmertheater-speyer.de. Besucher müssen einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen, den Nachweis einer vollständigen Impfung oder einen Genesenennachweis der Behörde beziehungsweise eine Bestätigung eines positiven Coronatests, der mindestens 28 Tage alt sein muss, aber nicht älter als sechs Monate sein darf.

Das Stück wird auch gezeigt am Sonntag, 20. Juni, Mittwoch, 30. Juni und Donnerstag, 1. Juli, jeweils 20 Uhr. Tickets kosten 18 Euro, Schüler, Auszubildende und Student zahlen ermäßigt 12 Euro. Karten können unter tickets@zimmertheater-speyer.de mit den Kontaktdaten aller Besucher bestellt werden, oder unter der Nummer 0157/50 49 68 36 mit Angabe der Telefonnummer zwecks Rückruf beziehungsweise direkt über die Homepage. zg