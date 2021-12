Ein Glaubenseiferer, der am Galgen endet

Speyer. Wer ein Faible für die italienische Renaissance und hier speziell für historische Ereignisse im 15. Jahrhundert hat, sollte sich unbedingt das neue Buch des Speyerer Journalisten Nikolaus Meyer (Bild) zu Gemüte führen. Auf 60 teilweise farbig bebilderten Seiten lässt der Autor die dramatischen Geschehnisse um den fanatischen Bußprediger und gescheiterten Kirchenrevolutionär Girolamo Savonarola (1452 bis 1498) Revue passieren.

Die Savonarola-Büste des Speyerer Bildhauers Wolf Spitzer ziert das Cover des neuen Buches. © Meyer

Was die Broschüre von bisherigen Publikationen über historische Ereignisse und Protagonisten jener Zeit unterscheidet, ist die Beschreibung einer außerordentlich wechselvollen Lebensgeschichte in Prosa und Lyrik. So schließt sich dem informativen Prosatext eine siebenseitige Zusammenfassung in Versform an.

Verbissener Kämpfer

Girolamo Savonarola, der in seiner letzten Lebensphase als Prior des Klosters San Marco in Florenz Angst und Schrecken verbreitete, gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Renaissance. Mit der Anprangerung der „Verruchtheit“ einflussreicher Persönlichkeiten aus Staat und Gesellschaft wie den Medici sowie als unerbittlicher Bekämpfer eines dekadenten Papsttums elektrisierte er vor allem bei seinen Predigten im Dom von Florenz zeitweise die Massen.

Seine verbalen Ausfälle gipfelten in den Vorwürfen, die Erde werde von den Mächtigen als Tummelplatz von Willkür, Genuss- und Lustsucht missbraucht.

Schon die Büste des Speyerer Bildhauers Wolf Spitzer auf dem Einband vermittelt einen Eindruck von der Verbissenheit des Kämpfers für eine andere Welt in Demut und Askese. Letztendlich überspannte Savonarola den Bogen: Im Ringen um die Errichtung eines „Gottesstaates“ mit ihm als Propheten zog er in der Auseinandersetzung mit dem machtbesessenen Borgia-Papst Alexander VI. den Kürzeren.

Erst verehrt und umjubelt, dann schließlich gehasst und verhöhnt, endete das Leben des Dominikanermönchs im Mai 1498 auf der Florentiner Piazza della Signoria am Galgen. ies/zg/Bild: Meyer