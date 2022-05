Ein Held wird geboren

Speyer. Ein Eisenbahner wird in DDR-Zeiten zum Helden, weil eine Weiche klemmt. Die Folge: Ein Zug mit mehr als 120 Reisegästen passiert die deutsch-deutsche Grenze und rollt in den Westen – in die Freiheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein glücklicher Zufall, doch Eisenbahner Michael Hartung lässt sich fortan als Held feiern, bis die Lüge mit der Realität nicht mehr mithalten kann. Darüber hat Maxim Leo seinen Roman „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ geschrieben, den er jetzt in der Speyerer Landesbibliothek vorstellte.

Er selbst nennt ihn einen „Hochstapler-Roman“, und scheint damit auch ein wenig sich selbst zu meinen: Ein ehemaliger Journalist, der nicht so recht daran glauben mag, dass ihm als Schriftsteller ein solcher Erfolg beschieden ist: Neben Romanen und Krimis verfasst der 1970 in Ostberlin geborene Maxim Leo etwa auch Drehbücher für den „Tatort“. Die Verfilmung seines aktuellen Romans sei derzeit im Gang, wie der Schriftsteller bei seiner Lesung in Speyer ankündigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Reichlich Ironie und Satire

In seinen Roman über einen „unheldischen Helden“ hat Leo reichlich Ironie und Satire gepackt. Er selbst kommt zwischen den Lesetexten ins Plaudern und würzt seine Anekdoten mit süffisanten Pointen. Aber auch mit Selbstbekenntnissen, die über Andeutungen freilich nicht hinauskommen. Etwa wenn er von angeblichen gemeinsamen Saunagängen berichtet, die er als ehemaliger Sportjournalist mit Eiskunstläuferin Katharina Witt im Hotel absolviert habe. Man wüsste da schon gerne mehr – und nimmt auch das schon wieder nicht allzu ernst.

Fantastische Eingebungen

Denn ob das alles so war, so hätte sein können – oder sogar: müssen –, ist nicht wichtig. Leos Plaudereien und jene Passagen, die er aus seinem aktuellen Roman liest, erzeugen ein gewisses Milieu, in dem sich Biografie und Geschichte mit subjektiven Eindrücken und fantastischen Eingebungen mischen – und gerade deshalb ein authentisches Bild dessen zu liefern scheinen, was sich seinerzeit abgespielt hat in jenen Tagen und Wochen, in denen eine Mauer fiel und endlich zusammenkam, was zusammengehörte.

Dass die Begegnung zwischen Ost und West noch nicht einmal in der verklärten Rückschau als Romanze durchgeht, macht Leo ebenso deutlich. Der Ostler und der Westler – das sind Biografien, Charaktere und Mentalitäten, die kein politischer Beschluss ausmerzen kann. Erotisch scheint der beim Mauerfall und den damit erweiterten Begegnungsmöglichkeiten 19 Jahre alte Maxim Leo freilich auf seine Kosten gekommen zu sein, wie der Autor mit einem anzüglichen Augenzwinkern andeutet. Seine Zuhörer wirken ein wenig eingeschüchtert; um seinen Applaus muss der Autor denn auch selber bitten. Schließlich sei dies „die einzige Möglichkeit, Liebe zu bekommen“. Seine Bitte bleibt nicht ungehört.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Roman lässt sich Eisenbahner Michael Hartung, der gerade Dienst hatte, als die Weiche klemmte, als Held feiern. Der unverhoffte Titel bringt ihm, der bis dahin ein eher unheroisches Leben geführt hatte, neben Ansehen auch materielle Vorteile. Erst als er zum Jubiläumstag des Mauerfalls vom Bundespräsidenten aufgefordert wird, eine Rede vor dem Deutschen Bundestag zu halten, erscheint ihm die ihm zugeschriebene Rolle allmählich als zu groß.

Beim Nacktbaden

Immer wieder entwirft Leo im Roman Szenen, die der DDR-Wirklichkeit abgelauscht zu sein scheinen, wie der Besuch des Bürgerrechtlers Harald Wischnewskis in einer Schulklasse. Tatsächlich habe er viele Vorkommnisse, die er in seinem Roman beschreibe, „wirklich erlebt“, bekräftigt der Autor auf Fragen aus dem Publikum. Das mag stimmen, muss es aber nicht. Ebenso wie die Schilderung des Kennenlernens zwischen den eigenen Eltern und denen seiner zukünftigen Frau. Die gegenseitige Annäherung habe sich, wie es für den Osten seinerzeit gehörte, beim gemeinsamen Nacktbaden ereignet. Ob das so stimmt? Unwichtig. Die Vorstellung genügt.