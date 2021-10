Ein Jahr lang kostenlos die Stadtbücherei nutzen

Speyer. Die Frühen Hilfen Speyer nehmen am Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ der Bundesstiftung Frühe Hilfen 2021 teil. In Kooperation mit der Stadtbibliothek wurde ein Gutscheinsystem entwickelt, das sich an Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren und Wohnsitz im Stadtgebiet richtet.

Mit dem Gutschein erhält jeweils ein Elternteil die Möglichkeit, das gesamte Angebot der Stadtbibliothek für ein Jahr kostenlos zu nutzen. „Wir schaffen durch die Aktion einen niedrigschwelligen Zugang zur Stadtbibliothek, um so über die Eltern letztlich eine Lese- und Spielförderung für die Kinder zu erreichen“, unterstreicht Sozialdezernentin und Bürgermeisterin Monika Kabs.

Die Ausgabe der Gutscheine erfolgt über die Akteure des Netzwerks Frühe Hilfen wie beispielsweise die Kita-Sozialraumarbeit und Beratungsstellen. Interessierte Familienkönnen sich direkt dorthin wenden. Der Aktionszeitraum startet am Dienstag, 2. November. Eine Fortsetzung im Jahr 2022 ist möglich.

Mit dem Aufholpaket der Bundesstiftung Frühe Hilfen werden deutschlandweit Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien geschaffen,um sich zu begegnen, gemeinsam Neues zu entdecken und ihre Welt nach der Pandemie zu erleben. Dafür bringt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationspartner zusammen. Auch die Bundesstiftung Frühe Hilfen ist Teil des Aufholpakets und erhält weitere 50 Millionen Euro, um junge Familien in belastenden Lebenslagen zu unterstützen.

Als Ansprechpartnerinnen stehen Andrea Schmitzer von den Frühen Hilfen unter Telefon 06232/14 19 39 und Kerstin Bürger von der Stadtbibliothek unter 14 13 83 bereit. zg