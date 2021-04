Ein Leben geht auch (fast) ohne Plastik

Speyer. Ein Leben „ohne“ scheint kaum vorstellbar: Ob Spielekonsole, Handy oder Lebensmittelverpackung, ob Duschshampoo oder Autocockpit: Plastik wohin man blickt. Doch Plastik – das bedeutet auch mehr Müll. Überall. Am Strand, im Meer, in winzigen Partikeln in Pflanzen und Tieren.

Ein Müllberg, der Jahrtausende lang unsere Welt belastet und den Klimawandel befördert. Aber wie die Nutzung von Plastik vermeiden? Hier hat die Bloggerin Charlotte Schüler sinnvolle Tipps: In ihrem Buch „Einfach plastikfrei leben“ gibt sie viele anschauliche Beispiele mit Anleitungen zum Selbermachen. Am Mittwoch, 28. April, findet eine digitale Vorstellung des Ratgebers durch das Landesbibliothekszentrum im Rahmen der zehnten Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt.

© Susanne Krauss

Charlotte Schüler hat sich beim Einzug in die erste eigene Wohnung für ein plastikfreies Leben entschieden. Inspiriert wurde sie von ihrer Mutter, die in ihrem Laden in München unverpackte Lebensmittel und nützliche plastikfreie Produkte verkauft. Auf dem Blog „Plastikfrei leben” und ihren Social-Media-Kanälen sowie bei Vorträgen und Workshops erklärt sie mit praktischen Beispielen, wie man nachhaltiger leben kann und Plastik vermeidet.

Die vielseitigen Tipps decken alle Lebensbereiche ab und helfen, den eigenen Alltag Schritt für Schritt plastikfrei zu gestalten. Ob Make-up, Shampoo, Bodylotion, Waschmittel oder Duschvorhang: Die Autorin zeigt, wie sich nachhaltige Alternativen zu verpackten Angeboten aus Supermarkt und Drogerie einfach selbst herstellen lassen. Auch zerbrochenen Puder, eingetrocknete Wimperntusche oder abgebrochene Lippenstifte sollte niemand leichtfertig wegwerfen – sie lassen sich mit wenig Aufwand reparieren und wiederverwerten. zg/Bild: Krauss

Info: Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird der Vortrag digital stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos: Anmeldung erwünscht unter der E-Mail: info.plb@lbz-rlp.de