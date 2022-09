Ein Reichtum an Formen und Farben

Der Kunstverein Speyer zeigt bis zum 4. Dezember eine Ausstellung des Künstlers Tomomi Morishima. Der Name des Malers könnte fast Programm sein. Er wurde zwar 1984 in Paris geboren, verbrachte jedoch seine Kindheit und Jugend in Hiroshima. Mit dem Titel „Lichtung“ gibt der Veranstalter einen deutlichen Hinweis auf das, was den Besucher der qualitativ hochwertigen Kunstschau im Kulturhof

...