Ein Stück – herrlich lustig und abgründig

Speyer. Drei befreundete Paare haben sich zum Essen verabredet. Doch mit der Freundschaft ist es nicht mehr so weit her. Und mit der Liebe? Emilia und Felix haben sich erst vor kurzem getrennt. Charlotte und Dylan sind an der Börse zu Reichtum gekommen, aber emotional zusehends verarmt. Allein Anette und Boris machen einen halbwegs glücklichen Eindruck – auch ohne das große Geld, von dem sie allerdings gelegentlich träumen.

Das Abendessen geht im schicken Apartment von Charlotte und Dylan über die Bühne, doch die Lockerheit früherer Zeiten, als man noch mit Pizza und Dosenbier zufrieden war, will nicht mehr aufkommen. Da berichtet Emilia von Experimenten, in denen Paare selbst nach 20 gemeinsamen Jahren die Hände des Partners nicht identifizieren können. Männer würden es häufig nicht einmal schaffen, mit geschlossenen Augen die eigene Frau zu ertasten. Eine Unterstellung mit Folgen.

„Happy“ – eine Komödie von Doris Dörrie – handelt von der Liebe, von Beziehungen und von der Frage nach dem Glück. Auch vom Alleinsein und der Angst davor. Man taucht ein in die 1990er Jahre, das verrückte Jahrzehnt der „Generation Golf“, die gleichgültig und hedonistisch zwischen „Big Brother“ und Börsen-Boom durchs Leben taumelte. Originelle Charaktere und Dialoge voller Esprit machen das Stück herrlich lustig und abgründig.

Zum ersten Mal stehen die Zimmertheater-Paare Monika-Margret Steger und Markus Maier, Daniela Michel und Timo Effler gemeinsam auf der Bühne. Mit Angelika Baumgartner und Christian Birko-Flemming treffen sie auf zwei charismatische neue Kollegen. Das Stück steht am Samstag, 5. März, auf dem Spielplan. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. zg