Ein VHS-Kurs, der die Bürger klimafit macht

Speyer. Die Klimakrise hinterlässt ihre Spuren in Deutschland. Dies haben die dramatischen Fluten im Ahrtal schmerzlich vor Augen geführt. So heißt es jedenfalls in einer Pressemitteilung der Stadt Speyer. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen habe in seinem Sachstandsbericht unterstrichen, dass die Zeit dränge. Deutschland liege mit 1,6 Grad Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ein ganzes Stück vor dem weltweiten Durchschnitt von 1,1 Grad.

Der Kurs „Klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ gibt laut Stadtverwaltung Antworten für alle Menschen, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlicher zu machen. Im März beginnt der vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) entwickelte Kurs bundesweit in 128 Kommunen – auch in Speyer. Der Kurs findet an den örtlichen Volkshochschulen statt.

Warum den Partnern aus Wissenschaftsverbund und Naturschutzorganisation das Projekt so wichtig ist, sagt Bettina Münch-Epple, Leiterin der WWF-Bildungsabteilung: „Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft kommt es an, wenn wir die Klimawende zu 1,5 Grad schaffen wollen. Deswegen ist es so wichtig, ein breites Verständnis, Wissen und konkrete Handlungskompetenz über die Klimakrise in die Gesellschaft zu tragen – bis hin zur lokalen Ebene. Die Auswirkungen der Erderhitzung spüren wir alle. Und wir können alle etwas dagegen tun.“

„Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Er funktioniert nur mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, die bereit sind, sich einzusetzen, eigene Lebens- und Verhaltensweisen zu überdenken und ihre Mitmenschen zum Mitmachen zu motivieren. Der Klimafit-Kurs schafft genau dafür wichtige Grundlagen, denn er vermittelt Wissen und gibt den Teilnehmenden konkrete Handlungsweisen für ein klimafreundlicheres Leben an dieHand“, lobt auch Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann: „Es ist uns daher ein großes Anliegen, dass dieser Kurs erstmals auch in Speyer stattfindet.“

Selbst CO2 einsparen

An sechs Kursabenden lernen die Kursteilnehmer in Präsenz- und Onlineterminen, welche Ursachen und Folgen die Klimakrise hat, wer die Treiber sind, wie das Klimaschutz- und -anpassungskonzept der Kommune aussieht. Dabei haben sie die Möglichkeit, mit Klimawissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten und Initiativen zu sprechen. Nach erfolgreicher Teilnahme gibt’s ein „Klimafit-Zertifikat“. Die „Klimafit-Challenge“ zeigt, wie alle mit kleinen Verhaltensänderungen beim Essen, Heizen und unterwegs CO2-Emissionen einsparen können.

Das Bildungsprojekt wird seit Januar für drei Jahre von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Bundestages gefördert. Der Speyerer Kurs findet an sechs Montag- oder Donnerstagabenden vom 21. März bis 2. Juni statt. Anmeldungen sind über die Website der Volkshochschule unter www.vhs-speyer.de unter der Kursnummer 10402 möglich. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. zg