Einbruch in Speyerer Firma – Polizei sucht Zeugen

Speyer. Bei einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Firma in der Speyerer Franz-Kirrmeier-Straße haben Unbekannte Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Nach Angaben der Polizei fand die Tat im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, statt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06232/1370 bei der Polizei zu melden.

