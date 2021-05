Eine Auszeit im Breisgau als Dankeschön

Speyer. Die Krankenhausleitung des Sankt Vincentius Krankenhauses in Speyer nahm den Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai zum Anlass, um auf die Wichtigkeit der Pflege im Krankenhausalltag hinzuweisen.

„Gerade in Pandemie-Zeiten zeigt sich, dass ohne qualifizierte Pflege eine angemessene Betreuung der Patienten unmöglich ist“, betont Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer in einer Pressemitteilung. Dafür gab es noch ein ganz besonderes Dankeschön von einer Spenderin: Sie schenkt drei Pflegenden fünf Tage Erholung in ihrer Ferienwohnung im Breisgau.

„Wir möchten am internationalen Tag der Pflege ein herzliches ‚Dankeschön‘ an alle Mitarbeitenden aus der Pflege richten, die gerade im letzten Jahr Unglaubliches geleistet haben“, berichtet Monika Heidenmann, Pflegedirektorin im Sankt Vincentius Krankenhaus. „Dies betrifft nicht nur die besonders anspruchsvolle Pflege der Covid-19-Patienten, sondern auch die hervorragende persönliche Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich Einsatzort und Team.“ Wertschätzung und Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Patienten seien daher wichtiger denn je.

Erdbeerbecher für alle

Mit Hilfe von Marcellina Fac, Auszubildende der Schule für Pflegeberufe, konnte die Pflegedirektion ein besonderes Gewinnspiel organisieren: Fünf Tage Erholung in einer Ferienwohnung im Breisgau. Aus mehr als 150 Teilnehmerkarten zog Sr. Beata-Maria, Oberin der Ordensgemeinschaft, drei glückliche Gewinner: Christa Leibig, Lena Wittmann und Thomas Goecke - alle tätig auf der Intensivstation. Als kleines Dankeschön verteilte die Krankenhausleitung im Anschluss über 500 Erdbeerbecher an alle Mitarbeitenden.

Im Sankt Vincentius Krankenhaus arbeiten insgesamt über 550 Mitarbeiterende, davon zirka 300 Pflegende in den Bereichen OP, Stationen, Zentrale Notaufnahme, Innere Diagnostik, Schlaflabor, Zentralsterilisation sowie in der Urologischen und Pneumologischen Ambulanz und im Corona-Testzentrum in der Halle 101. zg

