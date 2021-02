Speyer. Die Stadtverwaltung bezieht zu den Vorwürfen der Fraktion der Grünen im Bericht „Weckruf für den Forstbetrieb?“ (SZ vom 18. Februar) Stellung. So wird aus dem Rathaus darauf hingewiesen, dass es nicht den Tatsachen entspreche, dass der Speyerer Stadtwald aufgrund „gravierender Verstöße gegen eine nachhaltige Bewirtschaftung“ vom FSC-Siegel suspendiert worden sei. „Es handelt sich nach wie vor um ein schwebendes Verfahren, in dessen Rahmen überhaupt erst geklärt wird, ob ein Verstoß vorliegt“, heißt es in der Stellungnahme.

Nach Auffassung der Stadtverwaltung sei der geäußerte Vorwurf der nicht nachhaltigen Waldbewirtschaftung nicht gerechtfertigt. Der in Frage stehende Waldort III 6b wäre bereits im November 2018 bei einem regulären Audits durch einen Gutachter der Firma GFA Certification begangen worden, ohne dass es zu Beanstandungen gekommen wäre, heißt es. „Nur ein Jahr später fand durch denselben Gutachter aufgrund des Beschwerdeverfahrens der Grünen eine erneute Begehung an selber Stelle statt, die plötzlich zu einem anderen Ergebnis gekommen ist“, fasst die Stadtverwaltung die Situation aus ihrer Sicht zusammen.

Sturm hat Buchen geschädigt

„Es wurde eine Abweichung vom FSC-Standard festgestellt, obwohl zwischenzeitlich – also zwischen der Begehung 2018 und der 2019 – keinerlei Hiebmaßnahmen dort stattgefunden haben“, zeigt man sich im Rathaus verwundert. Mögliche Ursache für die unterschiedliche Beurteilung könnte demnach sein, dass bei der Begehung 2019 gezielt eine Stelle angesteuert wurde, an der Sturmschäden einige Buchen umgeknickt und entwurzelt hätten, so dass dort „eine etwas größere lichte Stelle“ entstanden sei. Dabei handele es sich allerdings um ein ganz normales forstliches Risiko, das insbesondere nach Hiebmaßnahmen bestehe und das niemand zu verschulden habe, heißt es aus dem Rathaus.

Hiebsätze nicht überschritten

„Konkret vorgeworfen wird der Stadt eine Abweichung vom Indikator 5.2.2. im Deutschen FSC-Standard 3.0 V 1.1. Dieser besagt, dass ,die planmäßige, jährliche Holznutzung im Durchschnitt des Planungszeitraums nicht die nachhaltig nutzbaren Holzmengen übersteigen darf’. Diese Regelung bezieht sich jedoch nicht auf einzelne Waldorte, sondern ausdrücklich auf den Gesamtbetrieb, also auf die einem Waldbesitzer gehörende Gesamtfläche. Die Hiebsätze für diesen wurden jedoch zu keinem Zeitpunkt überschritten – eine entsprechende Feststellung hat auch der Prüfer der GFA Certification zwischenzeitlich getroffen. Die leichte Übernutzung des Waldortes III 6b betrifft ausschließlich diesen einen Waldort und ist demnach nicht systematisch.“

Abgesehen davon seien die dort getroffenen Hiebmaßnahmen forstfachlich beziehungsweise waldbaulich erforderlich, „um einen bis dahin einschichtigen Wald mit geschlossenem Kronendach aus vorwüchsigen Kiefern und sehr zahlreichen Buchen mit unzureichender Kronenentwicklungskapazität zu einem strukturierten, klimaresilienten Mischwald weiterzuentwickeln“, erklärt die Stadt. Dies sei durch die Förderung von Buchen mit entwicklungsfähiger Krone und von vitalen Kiefern und der dementsprechenden Herausnahme der Bäume geschehen, die diese Kriterien nicht erfüllten. „Dass dies erfolgreich war und ist, zeigt sich zwischenzeitlich durch die ausdrücklich erwünschte und beabsichtigte Naturverjüngung auch der klimaresilienten Baumart Eiche“, bilanziert die Verwaltung.

Weiterhin ist es nicht korrekt, dass beim 2019 auf Bestreben des Kreisvorstandes der Grünen stattgefundenen Sonderaudits ein Prüfer der GFA Certification „wesentliche Kritikpunkte“ der Grünen bestätigt hätte, urteilt die Stadtverwaltung. Vielmehr sei es so, dass seinerzeit alle Kritikpunkte hätten entkräftet werden können – mit Ausnahme des Vorwurfs des zu hohen Holzeinschlags im Waldort III 6b, der zur Suspendierung vom FSC-Siegel geführt habe und nun abschließend geklärt werde.

Missverständnissen vorbeugen

„Nach heutiger Mitteilung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz liegen der GFA Certification nun alle eingeforderten Unterlagen vollumfänglich vor, so dass der Fall geschlossen werden und voraussichtlich kurzfristig eine Rezertifizierung erfolgen könnte“, stellt die Stadtverwaltung den aktuellen Stand dar.

Künftig solle ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass die waldortbezogenen Planansätze die betrieblichen und waldbaulichen Ziele und Grundsätze der Stadt Speyer möglichst gut abbilden und diese besser und übersichtlicher nach außen kommuniziert werden, um Missverständnissen vorzubeugen, wird in der Erklärung abschließend betont. zg