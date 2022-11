Eine Frau mit besonderem Mut geehrt

Schmalkalden/Speyer. Die afghanische Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari erhält den Preis „Das unerschrockene Wort“. Diese Entscheidung traf der Bund der 16 Lutherstädte in seiner Jurysitzung in Schmalkalden. Schmalkalden wird am 15. April 2023 auch die Preisverleihung ausrichten.

Der dortige Bürgermeister Thomas Kaminski und Oberbürgermeister Adolf Kessel aus Worms teilten nach der zweistündigen, sehr guten und konstruktiven Beratung mit, dass die Preisträgerin Zarifa Ghafari einstimmig gewählt wurde. Mit in der Jura war auch die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die sich sehr über die Auswahl gefreut hat: „Zarifa Ghafari ist eine mutige Frau“, sagte Seile laut Presseerklärung der Veranstalter.

Erste Bürgermeisterin Afghanistans

Alle fünf Nominierten hatten den Preis verdient, betonte Kaminski. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei auch gewesen, dass die 30-jährige Afghanerin „als eine von uns“ ganz besondere Sympathie und Solidaritat genießt. Zarifa Ghafari amtierte von 2018 bis 2021 als erste weibliche Bürgermeisterin in der Provinz Maidan Wardak.

„Mit dem Preis ehren die Lutherstädte das furchtlose und engagierte Wirken der jungen Frau. Unter für Deutschland unvorstellbaren Bedingungen“, so heißt es in der Begründung der Jury. Am ersten Arbeitstag im Juli 2018 beispielsweise verbarrikadierten Männer ihren Amtssitz. Ein Mob, bewaffnet mit Steinen und Stöcken, bedrohte sie. Erst im Frühjahr 2019 konnte Ghafari als Bürgermeisterin tatsächlich vereidigt werden; aus Sicherheitsgründen lebte sie nicht in der von ihr regierten Stadt, sondern in der Hauptstadt Kabul.

Ihre Geschichte hatte die Tochter eines Soldaten und einer Physikerin daraufhin in den sozialen Netzwerken bekannt gemacht. Zarifa Ghafari setzte sich vor allem für den Schutz und die Rechte afghanischer Frauen ein, teilte öffentliche Informationen und Wissen zwischen dem Staat und dem Volk. Sie investierte in den Mediensektor und gründete mit Peghal FM-Radio in Maidan Wardak einen unabhängigen Radiosender.

Als Bürgermeisterin eröffnete sie einen Markt für Frauen in Maidan Shahr, schuf so für sie Arbeitsplätze. Nicht einmal drei Jahre blieben ihr für die Aufbauarbeit vergönnt. Nach der Machtergreifung der Taliban im Sommer 2021 konnte Ghafari in letzter Minute mit ihrer Familie nach Deutschland fliehen. Von hier aus erhebt die intellektuelle, aufgeklärte junge Frau weiterhin ihre Stimme für die Menschenrechte in Afghanistan und in der Welt. Auch dafür gebührt ihr der Preis „Das unerschrockene Wort“. zg