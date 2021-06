Speyer. Es war Sympathie auf den ersten Blick. Ein Umfangensein vom Wesen eines anderen Menschen – noch immer scheint Anne Weber unter dem Eindruck dieser Begegnung zu stehen, die zumindest ihr literarisches Tun in eine neue Richtung gelenkt hat. Wenn auch in unterschiedlichen Genres bewandert, stand ein „Heldinnenepos“ nicht oben auf der Agenda dieser Schriftstellerin. Doch inzwischen hat die aktuelle Trägerin des Deutschen Buchpreises genau damit ihren bislang größten Erfolg errungen.

Im Gespräch mit Sebastian Guggolz, der den gleichnamigen Berliner Verlag leitet, antwortet Anne Weber bei ihrer Lesung in der Reihe Speyer.Lit mit einer Art zögerlicher Zurückhaltung, die sich einem hohen Anspruch auf Genauigkeit und Authentizität verdankt. Worte sind schnell gesprochen, doch ihre Wirkungen wollen bedacht sein.

So hat die Schriftstellerin auch ihr in unregelmäßigen Versen rhythmisiertes Epos angelegt, in dem Beschreibungen und Darstellungen immer wieder reflexiv aufgebrochen werden, was deren vermeintliche Offensichtlichkeit subtil unterläuft. Zugleich wird hierdurch eine Wirkung erzeugt, als staunte die Autorin selbst noch über die eigene Faszination, die sich in der Begegnung mit ihrer „Heldin“ vom ersten Moment an eingestellt hat.

Den Heldennimbus bekommt Anne Beaumanoir aufgrund ihres politischen Widerstands verliehen. Doch der Glorienschein strahlt nicht ungetrübt. Hat ihre instinktive Parteinahme für Unterdrückte sie als Résistance-Kämpferin erst gegen die deutsche Besatzung Frankreichs kämpfen lassen, so wurde sie später als Akteurin des algerischen Widerstands gegen die Kolonialmacht aus französischer Perspektive zur Terroristin. Eine Ansicht, die in Teilen der französischen Öffentlichkeit noch heute vertreten wird, wie Anne Weber berichtet.

Nach Hause kommen

Auf die Frage von Sebastian Guggolz, aus welchen Quellen sich die Widerstandsbereitschaft Anne Beaumanoirs speist, bringt ihre literarische Biografin eine „gewisse Abenteuerlust“ zur Sprache. Unabhängig davon, würde man der heute 97-Jährigen wohl selbst gerne einmal begegnen und sich von deren menschenfreundlichen Ausstrahlung, das die in Frankreich lebende Anne Weber mit der Erfahrung eines Nachhausekommens verknüpft, einnehmen lassen.

Bei ihrer Lesung in Speyer bringt die Schriftstellerin mehrere Passagen aus dem „Heldinnenepos“ zu Gehör. Dabei liest sie die Zeilenschlüsse betont mit, was einen stauchenden Effekt hat, als würde der Text eine gewisse Widerständigkeit aufweisen. Wird in ihm doch der Helden-Topos in seiner dialektischen Spannung und problematischen Ambivalenz verhandelt. „C’est formidable“, soll Anne Beaumanoir nach der Lektüre des Buches gesagt haben. Um sogleich hinzuzusetzen, dass das Buch offenbar von jemand anderem handele, aber nicht von ihr.

So ist „Heldinnenepos“ in erster Linie ein literarisches Produkt, das seine Entstehung eines biografischen Zufalls verdankt. Und das doch eine ästhetische Autonomie beansprucht, welche die Kunst von der Realität unterscheidet. Auch in Anne Webers „Heldinnenepos“ gibt es eigentlich nur eine Heldin: die Literatur.

