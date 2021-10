Eine Million für Sanierung

Speyer. Südlich von Speyer beginnen am Montag, 25. Oktober, die Arbeiten für die Kanalsanierung im Fahrbahnbereich der B 39. Für die ersten beiden Bauabschnitte zwischen der B 9 und der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang ist es erforderlich, jeweils eine Fahrtrichtung zu sperren.

Die Sanierungsmaßnahme in diesem Bereich soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Weitere zu sanierende Abschnitte befinden sich zwischen Geinsheim und der B 9. Die Kosten liegen bei einer Million Euro.

Umleitung online abrufen

Im ersten Bauabschnitt zwischen der B 9 und der Anschlussstelle Speyer-Süd (Landauer Straße) kann der Verkehr auf der B 9 aus Ludwigshafen nicht direkt auf die B 39 Richtung Salierbrücke, die ja am 24. November wieder eröffnet wird, abfahren. Er wird über die Anschlussstelle Dudenhofen/Römerberg zurück auf die B 39 umgeleitet. Der Verkehr von der Rheinbrücke kann in alle Richtung fließen. Dieser Abschnitt wird je nach Witterung vier Wochen in Anspruch nehmen. Die Umleitung kann ab sofort online auf www.verkehr.rlp.de eingesehen werden.

„Über die sich anschließenden weiteren Bauabschnitte wird der Landesbetrieb Mobilität jeweils im Vorfeld informieren“, heißt es. zg

