Eine neue Salierbrücke – gibt’s denn schon Pläne dafür?

Speyer. Als traumatisch behalten die Speyerer die jahrelange Sperrung der Salierbrücke in Erinnerung und bei der Eröffnung kam raus, dass die Brücke eh nicht mehr lange hält und ein Neubau erforderlich sein wird. Wie weit sind dann nun die Planungen für ein Nachfolgebau der Salierbrücke bei Speyer? Das hat die Speyerer Wählergruppe (SWG) beim zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) nachgefragt und tatsächlich ein Antwort bekommen.

„Im vorliegenden Fall erfordert die Tragwerksplanung einer neuen Brücke einen vergleichsweise geringen Zeitaufwand von wenigen Monaten. Sie kann allerdings erst konkret begonnen werden, wenn sämtliche straßenplanerischen Fragen von der künftigen Trassenführung, deren Querschnittsausbildung bis hin zu Fragen des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes abschließend geklärt und baurechtlich abgesichert sind“, heißt es in der Antwort.

Die straßenplanerischen Fragestellungen auch bezüglich etwaiger Kapazitätserweiterungen bedürften laut RP vorab der Abstimmung zwischen dem Bund als Baulastträger und den beiden betroffenen Bundesländern. Falls Erweiterungen vorzusehen wären (eine Vierspurigkeit?), sei eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan die Voraussetzung, um weitere Planungsschritte einleiten zu können.

„Auf Anfrage an die Stadtverwaltung, wie sie den Planungsstand aktiv begleiten wolle, wurde der Wählergruppe gegenüber leider erklärt, dass das Thema keine Relevanz für den Speyerer Stadtrat habe, nicht mal als Information“, heißt es in der SWG-Presseerklärung.

Sich nicht überraschen lassen

„Das sehen wir anders, da die entsprechenden Entscheidungen nicht kurzfristig getroffen werden können und bei dieser für Speyer wichtigen Brücke auch frühzeitig begleitet werden sollten. Wir alle wissen, dass die Mühlen der Politik langsam mahlen und sind dann wieder überrascht, dass eine Brückenschließung, wie zuletzt bei der Renovierung, durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft, Unterstützung der Schülerinnen und Schüler, der Krankenhäuser und anderer Bereiche begleitet werden muss“, heißt es. Offensichtlich sei von der Seite der Verwaltung nicht gewünscht, diese langfristigen Projekte transparent für die Öffentlichkeit zu begleiten, kritisiert die SWG.

Ihr Fazit: „Sollte man wirklich ein Nachfolgebau mit eventueller Kapazitätserweiterung wollen, muss jetzt hier das Land Rheinland-Pfalz beim Bund und in Baden-Württemberg tätig werden! Die Stadt solle die breite Öffentlichkeit in einer Stadtratssitzung informieren“, so SWG-Vorsitzender Marc Vidmayer. zg