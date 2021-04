Eine tolle Abwechslung

Speyer. Um auch in der aktuellen Situation Abwechslung für die Ferienzeit zu ermöglichen, fand in den Osterferien eine Rallye für Familien durch Speyer-West statt. Auf die Beine gestellt wurde die Aktion als Kooperationsprojekt von Familienbildung und Jugendförderung der Stadt Speyer, dem Stadtteilbüro und dem Nachbarschaftsverein der GBS.

„Da fast alle Angebote für Kinder und Jugendliche pandemiebedingt schon so lange pausieren oder abgesagt werden müssen, war es uns ein Anliegen, den Familien zumindest in dieser Form etwas anbieten zu können“, sagt Lisa Fedun, Koordinationskraft im Haus der Familie. Dies wurde von zahlreichen Familien aus Speyer-West, aber auch aus dem restlichen Stadtgebiet und dem Umland genutzt.

Die Rallye-Bögen konnten im Vorfeld bei Kooperationspartners abgeholt und im Internet runtergeladen werden. Der Weg führte an verschiedene Spielplätze, bekannte und weniger bekannte Orte im Stadtteil: Vom Berliner Platz über das Woogbachtal, den Piko-Park der GBS und den Wasserturm. Mal galt es, die Fenster am Hochhaus Max und Moritz zu zählen oder die Osterhasen in der Fensterdekoration des Geschäftsgebäudes der Baugenossenschaft. Aber nicht nur Fragen sollten beantwortet werden – Kinder und Eltern wurden auch angeregt, selbst aktiv zu werden. Es gab einen tierischen Sprungwettbewerb, Seilbahnfahren bei gestoppter Zeit und ein Würfelspiel mit Aufgaben.

In der Woche nach Ostern konnten die Kinder ihre ausgefüllten Rallye-Bögen zum Stadtteilbüro an den Berliner Platz bringen. Dank der Spenden von den Stadtwerken, dem Stadtteilverein und dem Nachbarschaftsverein erwartete die Kinder dort eine kleine Überraschung. Teil des Bogens war die Vorlage eines Eis zum Bemalen, das viele Kinder mit zum Stadtteilbüro brachten. So ist dort im Verlauf der Woche ein farbenfrohes Fensterbild mit vielen liebevoll gestalteten Ostereiern entstanden.

Mit viel Freude bei der Sache

„Wir waren beeindruckt, wie viele Familien sich beteiligt haben und mit welcher Freude sie bei der Sache waren“, sagt Quartiersmanagerin Christa Berlinghoff. Aus den Rückmeldungen wurde deutlich, dass die Oster-Rallye eine willkommene Abwechslung war – insbesondere in Zeiten, in denen die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung stark eingeschränkt sind. Vielfach wurde der Wunsch nach einer Fortsetzung geäußert. „Wir geben unser Bestes, immer neue Ideen zu finden, die sich mit den bestehenden Einschränkungen und Vorgaben vereinbaren lassen, da wir sehen, wie groß die Sehnsucht nach Abwechslung ist.“ verspricht Tina Schäfer von der Jugendförderung. zg