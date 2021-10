Einfach selbst Politik machen

Speyer. Der Jugendstadtrat wird am Donnerstag, 9. Dezember, zum bereits siebten Mal an den weiterführenden Schulen und den Förderschulen der Stadt sowie der Realschule plus in Dudenhofen gewählt.

An der Johann-Joachim-Becher- Schule findet die Wahl im Zeitraum zwischen Montag, 6. Dezember, und Freitag, 10. Dezember, statt. Für Jugendliche, die keine der Schulen besuchen, wird am Wahltag von 18 bis 19 Uhr in der Jugendförderung eine Jugendversammlung angeboten.

Kandidatensuche über Plakate

Die Schüler jeder Schule wählen jeweils drei stimmberechtigte Mitglieder in den Jugendstadtrat. Kandidieren und wählen dürfen alle Kinder und Jugendlichen, die am 9. Dezember mindestens zwölf, aber noch nicht 19 Jahre alt sind. Die Nationalität der Kandidaten spielt hierbei keine Rolle. Insgesamt werden rund 3500 Jugendliche wahlberechtigt sein. Die Legislaturperiode beträgt zwei Jahre. Wer mit 18 Jahren gewählt wird oder zwischenzeitlich aus Speyer wegzieht, bleibt dennoch bis zum Ende der Wahlperiode im Jugendstadtrat.

Mit dem Ende der Herbstferien hat die Jugendförderung eine Plakatkampagne gestartet, deren Ziel es ist, bei Jugendlichen das Interesse für eine Kandidatur zu wecken, was wiederum für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung sorgen soll. Darüber hinaus wird unter Beteiligung der Schulen und der aktuell amtierenden Jugendstadträte auch gezielte Werbung an den Schulen stattfinden. Außerdem werden alle wahlbeteiligten Jugendlichen von der Stadtverwaltung per Post informiert.

Am Freitag, 12. November, endet die Bewerbungsfrist für den Jugendstadtrat. Kandidat können die Anmeldekarten bis dahin im Sekretariat ihrer Schule oder bei der Jugendförderung abgeben. Ab Montag, 22. November, erhalten die Kandidaten an ihrer jeweiligen Schule die Möglichkeit, selbst gestaltete Wahlwerbung auszuhängen, um damit auf sich aufmerksam zu machen. Dafür werden an den Schulen ausreichend Flächen zur Verfügung gestellt.

Für Fragen steht Sabina Hecht von der Jugendförderung unter Telefon 06232/14 19 18 Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. zg