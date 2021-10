Einst deutsche Hochburg der Bürgerrechte

Speyer. Was haben Speyer und Karlsruhe gemeinsam? In beiden Städten waren und sind die höchsten Gerichte des Landes beheimatet. Was Karlsruhe mit dem Bundesgerichtshof für die Rechtsprechung der Bundesrepublik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist, war Speyer mit dem Reichskammergericht für die Rechtsprechung im Heiligen Römischen Reich im 16. und 17. Jahrhundert.

Unter dem Titel „Reichsjammergericht – oder Kleinod der deutschen Verfassung?“ beleuchtet Dr. Stefan Andreas Stodolkowitz das Reichskammergericht im Spiegel der rechtshistorischen Forschung. Der Vortrag im Landesbibliothekszentrum (LBZ) findet am Mittwoch, 3. November, um 19 Uhr statt.

Von 1495 bis 1806 stellte das Reichskammergericht neben dem etwas später entstandenen Reichshofrat die höchste rechtliche Instanz im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation dar. Bereits von 1513 bis 1514 und dann dauerhaft von 1527 bis 1689 war das Reichskammergericht in Speyer beheimatet. Nachdem die Franzosen die Stadt 1689 verwüstet hatten, zog das Gericht nach Wetzlar um.

Lange Zeit galt das Reichskammergericht vor allem aus der Perspektive kleindeutsch-nationalstaatlicher Publizisten, die ein Reich ohne die Habsburger in Wien wollten, als schwerfällig und durchsetzungsschwach: Spottreden über das „Reichsjammergericht“ kursierten schon im 18. Jahrhundert. Demgegenüber haben vielfältige neue Forschungsansätze in den vergangenen 50 Jahren ein weitaus differenzierteres Bild ergeben. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel. zg

