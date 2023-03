Eintauchen in Schienenwelt

Speyer. Der Verein Modellbahnfreunde Rhein-Neckar veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Märklin Insider Stammtisch MIST 67 am Samstag, 18., und Sonntag, 19. März, in Speyer in der AV 03 Halle die zehnte große Modellbahn-Modul-Ausstellung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wintermonate sind die Hochsaison der Modelleisenbahner und nach einer Corona-bedingten Pause erhalten die Modellbahnlokomotiven und -waggons auf den langen Modulfahrstrecken endlich wieder „Auslauf“. Zahlreiche neue Module sind über die letzten beiden Winter entstanden und damit erstmals in Speyer zu sehen. Gezeigt werden rund 60 Module, darunter neue Bahnhöfe und Betriebswerke, Module mit einer Schmalspurbahn sowie ein neuer Fähranleger, die zusammen gesetzt eine Anlage mit über 200 Meter Gleislänge ergeben.

Darauf fahren über 30 verschiedene Züge, die alle Eisenbahnepochen widerspiegeln. Bahnnostalgiker werden sich über schnaufende Dampfloks mit passenden Wagengarnituren ebenso freuen wie der Modellbahnnachwuchs über den modernen ICE. Sämtliche Lokomotiven werden digital gesteuert, die Anlage wird im Märklin-Wechselstromsystem betrieben. Viele kleine bewegte Szenen, etwa Holzfäller oder Feldarbeiter mit Sensen, laden den Betrachter zum Verweilen ein.

Die Ausstellung ist am Samstag, 18. März, von 14 bis 19 Uhr geöfffnet und am Sonntag, 19. März, von 11 bis 17 Uhr in der Halle des AV 03 in der Raiffeisenstraße 14. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche ist frei, Erwachsene zahlen 2,50 Euro.

Die Modellbahnfreunde Rhein-Neckar mit Sitz in Speyer haben sich 2009 gegründet und sind Mitglied im BDEF (Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde). Die Mitglieder besitzen zusammen über 100 Module, wobei aufgrund der Platzverhältnisse lediglich eine Auswahl gezeigt werden kann. zg