Elektrisch stets eine Option

Speyer. Die Initiative Zukunftsforum Speyer begrüßt, dass bei der Vorlage der Verwaltung zur gemeinsamen Sitzung des Verkehrs- und Bauausschusses an diesem Montag einige seiner Vorschläge zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Erwägung gezogen wurden. Sie begrüßt ferner die Shuttlelinie durch die Innenstadt mit elektrisch betriebenen Midi-Bussen. Auch die Ergänzung der Buslinien durch „ÖPNV on Demand“, also durch nicht liniengebundene Fahrzeuge, geht nach Meinung der Organisation für integrierte Stadtentwicklung in die richtige Richtung.

Dass die Verwaltung für die Nicht-Innenstadt-Fahrzeuge gasgetriebene Busse favorisiert, sollte diskutiert werden. Der Verein gibt zu bedenken, dass der neue Vertrag tatsächlich weit in die Zukunft reichen wird – bis ins Jahr 2034. Deshalb sollten zumindest die Optionen auf andere Antriebssysteme wie Elektro oder Wasserstoff offen bleiben.

Auch die Umrüstung der Shuttles auf autonomes Fahren, das in relativ naher Zukunft serienreif sein wird, sollte optional möglich sein, denn es würde die Betriebskosten erheblich senken.

Einschränkungen beim Parken

Ob das neue Bussystem für Speyer zukunftstauglich sein werde, hänge davon ab, wie die Rahmenbedingungen gestaltet werden, beispielsweise die Vernetzung mit anderen Teilnehmern am Verkehrsgeschehen. Auch werde man um die Einschränkung des Parkens im öffentlichen Raum, vor allem in den Wohngebieten und in der Innenstadt, nicht herumkommen, wenn die Akzeptanz des ÖPNV erhöht und der Umstieg erleichtert werden solle. Bei der Tarifgestaltung sei Kreativität und Mut gefragt, neue Wege zu gehen. Noch bis Ende Juni könnten die Bürger sich an der Gestaltung des neuen Busverkehrs einbringen, heißt es abschließend. zg

