Elektrisch und sogar geteilt

Speyer. Über 60 Ladepunkte für E-Mobile haben die Stadtwerke (SWS) bereits umgesetzt. Jetzt wurde der erste Multifunktionsladeplatz am Berliner Platz in Betrieb genommen. Fünf Ladepunkte, zwei zum Schnellladen und drei zum Normalladen, stehen dort neu zur Verfügung. Ein Normalladepunkt ist für E-Car-Sharing reserviert. Kooperiert haben die SWS dazu wie an den Standorten Stadthalle und Dom mit dem Verein Stadtmobil, um ein Umdenken zugunsten des Klimas anzustoßen.

Dahinter steht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Wir hoffen, dass sich die Bürger sukzessive nicht nur dazu bewegen lassen, das Auto stehen zu lassen, sondern auch ganz darauf zu verzichten“, hob sie hervor. Die E-Car-Sharing- und Schnellladestation am Berliner Platz habe Erweiterungspotenzial.

Nicht lange gezögert haben die SWS und einen Förderantrag für die Lademöglichkeit am Berliner Platz gestellt. Dank dessen konnte aus der zunächst angedachten normalen Ladesäule eine Schnellladestation werden. Eine preiswerte und klimafördernde Maßnahme sei das Teilen eines elektrobetriebenen Mobils. Deutlich nachgebessert worden sei beim Ladetempo. „Hier bewegen wir uns in einem Bereich, der annehmbar ist“, so Bühring. Eine halbe Stunde dauere der Vorgang beispielsweise bei einem VW ID3 Pro S mit einer maximalen Ladeleistung von 126 Kilowatt, um danach dann für die nächsten 300 Kilometer gerüstet zu sein. zg