„Embrace“ – Schönheit ist Ansichtssache

Speyer. Frauen haben heute vielfältige Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Welche Rolle dabei der äußeren Schönheit zukommt, ist Thema dieses Abends. Taryn Brumfitt und Nora Tschirner machen unter anderen im Film „Embrace – Du bist schön!“ deutlich, wie wenig echte Schönheit mit Idealmaßen zu tun hat, und wie erfüllend ein Frauenleben abseits von gesellschaftlichen Zuschreibungen sein kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keynote-Speakerin des Abends Toyah Kaufmann, Genderwissenschaftlerin und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Frankfurt/Main, beleuchtet, welche Wertmaßstäbe unser Bild von weiblicher Schönheit, vom Frausein prägen? Was haben Frauen von heute von ihren Müttern und Großmüttern mit auf den Weg bekommen, welche Vorstellungen und Ideale geben sie an Töchter und Enkelinnen weiter? Und was bewirkt echte Solidarität unter Frauen?

Für Gänsehaut soll Tänzerin Clara Böhm aus Speyer mit ihrer Performance zum Thema Körperwahrnehmung sorgen – Body Positivity. Sie zeigt auf künstlerische Art Facetten weiblicher Attraktivität, Kraft und Lebensfreude.

Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Veranstaltung findet statt im Haus Trinitatis, Johannesstraße 6a. Einlass ab 18.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Es werden Getränke und kleine Snacks angeboten. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2