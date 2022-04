Emotionale Dimensionen

Speyer. Mit seiner Matthäus-Passion hat Johann Sebastian Bach ein Werk hinterlassen, das dem Leiden und Sterben Jesu einen zeitlos gültigen künstlerischen Ausdruck verschafft. Die Aufführung durch den Speyerer Domchor und das Barockorchester L’arpa festante in der Gedächtniskirche setzte in ihrer emotionalen Wucht und dank der souveränen musikalischen Umsetzung Maßstäbe.

Tags zuvor hatten die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz und das Dresdner Barockorchester unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald Bachs Johannes-Passion in der Dreifaltigkeitskirche in Szene gesetzt. Der mit rund 100 Sängerinnen und Sängern mehr als doppelt so stark besetzte Chor und das zweimal so große Orchester machten anschließend in der Gedächtniskirche die monumentalere Anlage der Matthäus-Passion augenfällig.

Speyer Bachs Matthäus-Passion erklingt in der Gedächtniskirche

Der Domchor wurde durch die Speyerer Domsingknaben und den Mädchenchor am Dom vervollständigt. Die Jungen und Mädchen ließen die Cantus-Firmus-Partien im Eingangschor „Kommt ihr Töchter“ wie auch im Chor „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ in hellen Stimmen erschallen. Der Domchor präsentierte sich abermals in allen Lagen auf der Höhe; stimmkräftige Sänger sorgten für einen starken Auftritt der Tenöre. Sowohl in den dramatischen Chorpassagen als auch in den Chorälen bewies der Domchor wache Präsenz, variable Ausdruckskraft und inniges Empfinden.

Ein Klangerlebnis der Extraklasse

Das Orchester L’arpa festante stützte den Gesang mit dem seidenherbem Klang der Originalinstrumente und mit gefühlvollen solistischen Begleitungen in den Soloarien. Flöten, Oboen, Geige oder Gambe verliehen jenen vokalen Reflexionen über das Geschehen rund um Golgatha sinnliche Farbgebungen. Die Continuo-Begleitung wurde durch die silbernen Klänge der Erzlaute aufgehellt.

Das Vokalensemble wies trotz der Erkrankung dreier Sänger keine Ersatzschwächen auf. Nicole Pieper trug anstelle von Andreas Scholl die Altpartien vor und verlieh den Arien eine natürliche, schlanke Form. Bariton Henryk Böhm gab unter anderem dem Pilatus Profil, dessen Machtbefugnis an der vermeintlichen Wehrlosigkeit jenes Menschen zerschellt, der die ungeheuere Behauptung aufstellt, Christus zu sein. Hanna Zumsande beglückte mit ihrem hell aufstrahlenden, gleichsam volltönigen Sopran.

Georg Poplutz, der kurzfristig für den erkrankten Sören Richter eingesprungen war, gab einen Evangelisten, der seine Chronistenpflicht mit subjektiver Eindringlichkeit versah. Der Tenor verkörperte einen Erzähler, der sich stets nahe am Geschehen aufhielt und seine Erschütterung als Zeuge nicht verbarg. Bassist Matthias Winckhler stellte einen Jesus vor, der an der Erfüllung des göttlichen Auftrags zu zerbrechen droht, der seinen Gang aber dennoch mit gleichsam übermenschlicher Autorität fortsetzt.

Publikum eingebunden

Auch Tenor Daniel Schreiber und Bassist Michael Marz fügten sich trefflich ins Vokalensemble, das den biblischen Szenen ihre sinnhaften Tiefen gab. Auch die Chordramaturgie hielt etliche Momente bereit, in denen die Distanz zum Publikum aufgelöst schien, um einer persönlichen Betroffenheit, in die Akteure wie Zuhörende eingebunden waren, Geltung zu verschaffen.

In der Tat appellierte die Aufführung unter der ebenso entschlossenen wie besonnenen Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori an die Identifikationsbereitschaft des Außenstehenden mit dem Leiden und Sterben eines von Grund auf Unschuldigen. Trotz der verdichteten Eindringlichkeit, zu der Bachs Musik immer wieder einlädt, öffneten sich in der Gedächtniskirche jene inneren Türen, die offene Durchgänge zu jenem unfassbaren Geschehen schafften. Vom Eingangschor, der den Choral „O Lamm Gottes unschuldig“ umspielt, über die rustikalen Verhör- und Geißelungsszenen sowie die vertiefenden Reaktionen in den Arien bis zu Jesu Kreuzigung und Grablege durchschreiten die Hörer emotionale Dimensionen von bestürzender Intensität.

Als der römische Hauptmann dann schließlich unterm Kreuz bekennt: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen“, schien sich unter den Harmonien, die der Chor aufwallen ließ, für einen Moment der Himmel zu öffnen. Lange wollte sich nach dem letzten Ton kein Beifall regen. Die innere Betroffenheit mochte sich stattdessen in wohltuender Stille äußern. Und so endete ein wundervoller Abend in der Gedächtniskirche.

