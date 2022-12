Empfang für alle Bürger

Speyer. Die Stadt Speyer schneidet alte Zöpfe ab. In der Domstadt wird es ab 2023 einen Bürgerschaftsempfang im Frühjahr anstelle des Neujahrsempfang im Januar geben, das hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Dienstagabend unserer Zeitung gesagt. Der traditionelle Empfang der Honoratioren Anfang Januar in der Stadthalle, der wegen der Pandemie zuletzt 2020 stattfinden konnte, wird so durch ein neues Veranstaltungsformat für die ganze Bevölkerung ersetzt. Der Bürgerschaftsempfang soll voraussichtlich im Mai in der Stadthalle und in der angrenzenden Parkanlage steigen.

„Nachdem wir bereits zwei Jahre keinen Neujahrsempfang veranstalten konnten, habe ich mir auch in Rücksprache mit meinen Kolleginnen im Stadtvorstand Gedanken übers künftige Format gemacht. Gemeinsam mit meinem Büro haben wir ein Konzept für einen Bürgerschaftsempfang entwickelt, der zwar am gleichen Ort, aber mit ganz neuer Ausrichtung im Frühjahr stattfinden soll“, sagt die Oberbürgermeisterin unserer Zeitung.

Von Speyerern für Speyerer

Offener, familienfreundlicher und lockerer. Ein Fest für die Speyerer aller Generationen – so soll der Bürgerempfang sein. Mit unterschiedlichen gastronomischen Angeboten heimischer Wirte, mit Musik, Kultur und Vereinen und Institutionen aus Speyer für die Bürgerinnen und Bürger. „Mir ist bewusst, dass viele Menschen den traditionellen Neujahrsempfang vermissen werden. Es ist nun aber an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren und die Veranstaltung für alle zu öffnen“, erläutert die Stadtchefin.

Da das neue Konzept auch die Nutzung der kleinen Parkanlage an der Stadthalle vorsieht, ist witterungsbedingt die Verlegung vom Winter ins Frühjahr notwendig. „Ich freue mich auf das neue Format und den ersten Bürgerschaftsempfang 2023. Schon heute darf ich alle Menschen unserer Stadt herzlich einladen“, sagt Stefanie Seiler. Jeder kann dabei sein. Die konkreten Planungen für den Bürgerschaftsempfang inklusive Terminierung starten zu Beginn des neuen Jahres. jüg