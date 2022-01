Endlich schnell im Netz surfen

Speyer. Die Erschließung der Domstadt mit Glasfaser durch die Stadtwerke (SWS) geht weiter. Nach der Einrichtung eines ersten sogenannten PoP – Point of Presence – an der Ecke der Straße Nachtweide/Rübsamenwühl folgte nun ein zweiter im nördlichen Bereich des Ginsterwegs in Speyer-Nord. Über 190 Hausanschlüsse, darunter 60 der Wohnungsbaugesellschaft Gewo, können davon profitieren.

Im Juni 2021 waren die ersten Kunden im Bereich Auestraße mit Glasfaser erschlossen worden. Im September wurden 17 Schulen ans Netz gebracht. Jetzt können 850 potenzielle Nutzungseinheiten die Vorzüge kennenlernen. Aktuell wurde der tonnenschwere PoP mit einem Autokran im Ginsterweg angeliefert. Er hat die Funktion eines Hauptverteilers. Von dort aus können über 600 Wohnungen der Gewo sowie einige weitere interessierte Haushalte angeschlossen werden.

Wie notwendig der flächendeckende Ausbau ist, hat die Corona-Pandemie vor Augen geführt, wie SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring hervorhebt: „Die Einschränkungen während dieser Zeit haben es für viele Menschen erforderlich gemacht, ihre Aktivitäten beruflich und privat aufs Internet und Online-Anwendungen zu verlagern.“ Genau da habe sich gezeigt, wie wichtig eine funktionierende, schnelle Datenverbindung sowie Bandbreiten ohne Schwankungen seien. „Mit reiner Glasfaser bieten die SWS die leistungsstärkste Übertragungstechnologie, die es zurzeit gibt“, untermauert Bühring. Charakteristisch sei, dass mehrere Leute in einem Haus gleichzeitig ohne Einschränkungen surfen können.

SWS-Projektleiter Georg Weyrich kündigt an, dass in den kommenden Wochen erste Kontaktaufnahmen zu Personen erfolgen werden, die ins Cluster fallen. Dazu meldet sich die Tiefbaufirma Schuler aus Mosbach, die auch die Zusammenführung der Glasfaserkabel und die Inbetriebnahme übernimmt. „Parallel werden SWS-Kunden über neue Angebote und Tarife informiert“, sagt Weyrich. Maßgeschneiderte Produkte soll es ab dem 1. Februar in allen Ausbaugebieten für Privatpersonen und Gewerbebetriebe geben. Es sei geplant, noch im laufenden Jahr ein weiteres Cluster in Angriff zu nehmen.

Einstieg jetzt noch möglich

„Der Anfang wird im Kastanien-, im Eiben- und im Ginsterweg mit zwei Tiefbaukolonnen gemacht.“ Der Verkehr werde nicht zu sehr beeinträchtigt, da die Verlegung der Leitungen im Gehwegbereich stattfinde, so Weyrich. Rechtzeitig informiert würden die Anwohner, in welchem Bereich gerade gearbeitet werde. Für spontan Entschlossene gebe es den Glasfaseranschluss zwar nun nicht mehr kostenfrei, jedoch günstiger als zum späteren Zeitpunkt.

799 Euro kostet der Einstieg. Sind die Leitungen verlegt, ist ein Andocken frühestens wieder 2023 möglich. Registrieren lassen können sich Interessierte aus ganz Speyer unter www.swsglasfaser.de. So können die SWS den Bedarf erkennen. zg

